Tony Effe vizia Giulia De Lellis: il lussuoso regalo da “vero uomo” dopo la nascita di Priscilla

Dopo la nascita della piccola Priscilla, Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo prezioso. Il video.

L’arrivo di Priscilla ha acceso i riflettori sulla neofamiglia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe. Reduci dalla nascita della loro prima figlia, hanno emozionato i fan condividendo sui social i primi momenti a casa con la neonata. Mentre l’influencer ha lanciato un rossetto ispirato alla figlia, il rapper ha scelto una via più lussuosa con un regalo prezioso per la sua fidanzata.

Tony Effe fa un regalo prezioso a Giulia De Lellis dopo la nascita di Priscilla

Dopo il parto, come riportato da Novella 2000. Tony Effe ha deciso di sorprendere Giulia De Lellis con due gioielli esclusivi: un anello e una collana tennis in oro giallo, entrambi tempestati di diamanti. Non si tratta però solo di un gesto lussuoso, ma di un simbolo pensato con cura. All’interno dell’anello, infatti, è incisa una data: “07.10.25“, quella della nascita della loro bambina, Priscilla.

“I veri uomini viziano le loro donne”: il messaggio sui social

Nel condividere il video del regalo sui social, aggiunge Novella 2000, Tony Effe ha accompagnato le immagini con una frase che ha fatto subito discutere: “I veri uomini viziano le loro donne“. Un’affermazione decisa, forse anche un pò provocatoria. Sotto al video del regalo non sono mancati i commenti dei fan. Tra i più gettonati: “Tony la tocca sempre piano“, “Una cosetta dai“, e il tenerissimo “Papà Tony“.

Intanto, nelle scorse ore, anche l’influencer Giulia De Lellis ha voluto fare una dedica al rapper e neo papà scrivendo: “Grazie a tutti per l’amore. Priscilla è sommersa. Grazie soprattutto all’ospedale Gemelli di Roma e a tutta l’equipe che ci ha seguito dal giorno zero, che ha compreso le mie preoccupazioni e ci ha aiutato in tutto. La nostra bambina è stato un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi. Ma più di tutto grazie all’amore della mia vita, che non mi ha lasciata nemmeno un secondo“.

Ecco, a seguire, il video dei regali pubblicato da Alessandro Bernini su Instagram: