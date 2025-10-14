Giulia De Lellis dedica un nuovo rossetto alla figlia appena nata, Priscilla: l’annuncio a pochi giorni dal parto.

A pochi giorni dalla nascita della piccola Priscilla, Giulia De Lellis ha sorpreso i fan con un annuncio emozionante: il lancio di una nuova tonalità del suo Lip Jelly, ispirata e dedicata proprio alla sua bambina. L’influencer, da sempre legata al suo brand di bellezza Audrer, ha voluto intrecciare questo momento personale con la sua attività imprenditoriale, in un gesto che unisce maternità, creatività e autenticità.

Un sogno che si realizza per Giulia De Lellis

Nel post pubblicato su Instagram, Giulia scrive: “A dream comes true: meet Priscilla 06“. Parole che annunciano la nuova shade del rossetto e racchiudono l’amore di una madre nel primo omaggio pubblico alla figlia.

L’annuncio ha commosso i follower, che da tempo seguono l’evoluzione del brand e della vita di Giulia. L’influencer ha spiegato che ogni tonalità della linea ha un significato personale: “Ogni rossetto, ogni tonalità, porta con sé un nome che per me ha un significato profondo, come Lucilla, dedicata a mia nonna“.

Con l’arrivo di Priscilla, De Lellis ha scelto di rendere tangibile la sua gioia attraverso il linguaggio che le è più familiare: quello della bellezza.

“Con l’arrivo di Priscilla sboccia la mia gioia più grande: a lei dedico questa nuova shade del nostro Lip Jelly, che porta il suo nome e tutto il mio cuore” ha scritto.

Un omaggio alla figlia appena nata

Il lancio di “Priscilla 06” segna una nuova fase per Giulia De Lellis, sia come donna che come imprenditrice.

L’annuncio è arrivato a soli pochi giorni dal ritorno a casa dell’influencer dall’ospedale insieme alla piccola Priscilla.

“Spero tanto vi piaccia. Con amore, G” conclude Giulia nel suo post. Sotto sono comparsi subito centinaia di commenti di fan che si sono mostrati entusiasti della novità.