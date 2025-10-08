Giulia De Lellis ha partorito: è nata la prima figlia da Tony Effe

Giulia De Lellis ha partorito: è nata la piccola Priscilla, primo frutto dell’amore che dal mese di giugno 2024 la lega a Tony Effe.

Primo figlio per Giulia De Lellis e Tony Effe: l’influencer romana ha partorito una bellissima bambina. L’annuncio ha emozionato i tantissimi fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e del rapper, che non vedono l’ora di vedere i neo genitori alle prese con poppate e pannolini.

Giulia De Lellis ha partorito: l’annuncio dell’influencer

Fiocco rosa in casa di Giulia De Lellis e Tony Effe: l’influencer ha partorito la prima figlia, la piccola Priscilla. Un nome particolare, che la coppia ha scelto poco dopo la scoperta della gravidanza. Ai tempi della loro prima paparazzata insieme, era giugno 2024 al concerto di Geolier a Napoli, nessuno avrebbe scommesso sulla loro relazione. Eppure, a distanza di poco più di un anno da quel momento hanno già allargato la famiglia.

Siamo pronti a scommettere che la piccola Priscilla diventerà un’icona di stile come la mamma, ma con un pizzico di trasgressività in più che prenderà tutta dal papà. Di certo, Giulia e Tony faranno di tutto per essere i genitori migliori del mondo. “La nostra bimba è qui. E come ve lo spiego”, ha detto Giulia nell’annuncio della nascita della bimba.

L’annuncio della gravidanza rovinato dai paparazzi

Adesso che Giulia De Lellis ha partorito avrà sicuramente dimenticato il dispiacere che ha provato quando i paparazzi hanno annunciato la gravidanza al posto suo. E’ stato il settimanale Chi a sbatterla in prima pagina con il pancione pronunciato, parlando di una gestazione di circa tre mesi. A quel punto, l’influencer e Tony Effe non hanno potuto fare altro che confermare la notizia.

Poi, via Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato ai fan che avrebbe preferito un pizzico di rispetto in più. Di tutta risposta, il direttore della rivista Alfonso Signorini ha replicato: “Si sarà un po’ incavolata perché non può dare l’annuncio lei con i suoi vari sponsor e le sue entrature… Non sono perfido, ma realista: la De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Si lamenta per quelle foto e se ne lamenta in un video in cui pubblicizza il vestito che ha addosso e il lipstick con cui si fa bella“.