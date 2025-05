“Le tue ragazze”: Giulia De Lellis ufficializza la gravidanza con le prime foto

L’annuncio tanto atteso è arrivato (anche) dalla diretta interessata: Giulia De Lellis è davvero incinta del primo figlio con Tony Effe.

Sono stati giorni molto travagliati e ricchi di tensione per quanto riguarda la privacy di Giulia De Lellis e Tony Effe, finiti nell’occhio dei paparazzi per la gravidanza dell’influencer anticipata da diversi media. Il primo spoiler sulla dolce attesa aveva fatto infuriare la giovane ragazza che, adesso, ha deciso di rivelare ufficialmente l’arrivo del suo primo bebè con un dolcissimo post social ricco di foto.

Giulia De Lellis e le voci sulla gravidanza

Come anticipato sono stati giorni molto faticosi a livello mediatico per Giulia De Lellis e Tony Effe. Infatti, diversi media avevano anticipato la dolce attesa della coppia che sta aspettando un bebè. L’influencer, in particolare, si era subito arrabbiata quando, solamente poche ore fa, il settimanale Chi aveva “spoilerato” uno scatto del pancino.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Proprio la dolce attesa della De Lellis aveva portato anche Alfonso Signorini a dire alcune cose sul tema mettendo in evidenza come lo spoiler fatto da Chi, probabilmente, aveva rovinato qualche suo piano a proposito di sponsor e eventi organizzati ad hoc per l’annuncio.

L’annuncio con le prime foto ufficiali

Ad ogni modo, per non rovinare quella che, comunque, resta una bellissima notizia, oggi è stata proprio la De Lellis ad ufficializzare tutto con diverse foto su Instagram che hanno definitivamente sciolto ogni dubbio e ogni questione. “Le tue ragazze“, ha scritto nella didascalia del suo messaggio l’influencer facendo riferimento al futuro papà, Tony Effe, appunto. Tra le varie immagini rivelate, oltre al pancino, anche teneri ciucci e i primi oggettini del bebè che sarà una bimba. Il contenuto social condiviso ha subito fatto il pieno di like e commenti confermando come l’influencer sia molto amata e seguita non solo dai fan ma anche da tantissimi colleghi e colleghe.

Il nome della bambina

A seguito del post della bella Giulia anche il futuro papa, Tony, ha deciso di pubblicare un messaggio social davvero molto divertente che sembra svelare anche il nome della piccola in arrivo. La bimba dovrebbe chiamarsi Priscilla visto il nome scritto proprio dall’artista nella didascalia del contenuto da lui condiviso.