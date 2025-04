La notizia sembrava essere nell’aria da tempo ma ora sembra realtà: Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbero essere presto genitori.

Le ultime voci sul loro conto avevano parlato di un presunto annuncio in arrivo. A quanto pare, quel momento è arrivato visto che il Settimanale Chi ha dato l’anticipazione sulla lieta novella: Giulia De Lellis è incinta: lei e Tony Effe stanno aspettando il loro primo figlio. Il media non ha dubbi e ha pubblciato anche alcuni scatti.

La storia tra Giulia De Lellis e Tony Effe

L’amore scoppiato ormai da diverso tempo tra la De Lellis e Tony Effe sembra essere giunto ad un punto molto importante. La coppia, infatti, al netto delle recenti voci che li avrebbero voluto in rottura o, per lo meno, in crisi, sembra potersi dire assolutamente entusiasta anche perché starebbe per dare il benvenuto ad un nuovo arrivo.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Ebbene sì, le voci di crisi e la particolare e discussa vacanza alle Maldive avrebbero anticipato la dolce notizia della gravidanza della famosa influencer. Il settimanale Chi, infatti, non ha alcun dubbio sull’argomento e dà per certa l’arrivo di un bebè nella coppia.

La gravidanza: il primo selfie in tre

Tramite un post Instagram, Chi ha pubblicato alcuni scatti della De Lellis e di Tony Effe con tanto di didascalia che non lascia spazio ad interpretazioni: “Giulia De Lellis è incinta“, si legge. “Le foto con Tony Effe e il primo selfie in tre!”, ha proseguito il Settimanale scatenando tantissimi commenti e un vero e proprio boom di like.

Al momento, dando uno sguardo ai profili social dei diretti interessati non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita ma, a questo punto, anche a giudicare dagli scatti del magazine, pare solo una formalità. Si tratta di una bellissima notizia soprattutto per Giulia che non aveva mai nascosto il suo desiderio di diventare madre.