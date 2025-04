Amici, Francesco in lacrime: “Mi hanno sempre fatto sentire così”

Momento molto intenso ad Amici con gli allievi che hanno confessato paure e insicurezze. Spicca il discorso del ballerino Francesco.

Anche in questa edizione del talent Amici non stanno mancando i colpi di scena. La conferma è arrivata dopo l’ultima puntata del Serale dove a causa dell’indecisione di Cristiano Malgioglio sull’eliminazione, alla fine nessun ragazzo è dovuto uscire, per ora, dalla scuola. Intanto, tra gli allievi c’è stato un momento molto bello e intenso che li ha visti aprirsi e confidare le proprie paure.

Amici, gli step decisivi al Serale

Anche quest’anno Amici non sta deludendo. Con la solita verve, professori e allievi stanno portando avanti un bellissimo show guidato magistralmente dalla Queen di Mediaset, Maria De Filippi. Il Serale è giunto alle sue fasi decisive e ogni gara, ogni sfida e guanto potrebbe essere decisivo per l’approdo alla finalissima.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

In questa ottica, ai ragazzi è stato chiesto di cercare di liberarsi di ogni peso possibile. Per farlo, i vari studenti si sono dovuti confidare apertamente tra loro svelando alcuni “mostri” presenti dentro di loro. A tenere banco, soprattutto, è stato il racconto del ballerino Francesco.

Francesco si racconta: le paure e le insicurezze

Il danzatore ha raccontato nel corso del daytime odierno ai suoi compagni di scuola alcune delle sue paure. Prendendo in mano il disegno di un mostro, Francesco ha spiegato: “Si chiama Abba e rappresenta la paura di non essere abbastanza per qualcuno e pure per me stesso. È molto presente nella mia vita, appare e scompare […]”.

Il giovane ragazzo ha fatto riferimento alle proprie insicurezze che avrebbero origine dall’infanzia: “È solo una questione di essere più sicuro, di non farsi centomila domande anche quando non serve farsele, viversi la vita più sereno. Forse è una questione anche legata all’infanzia, di non bastare agli altri, perché da piccolo mi hanno sempre fatto sentire come se non fossi abbastanza”.