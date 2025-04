Situazione bizzarra ad Amici dove il giudice Cristiano Malgioglio ha deciso di non votare per l’eliminazione di uno dei ragazzi.

Dopo essere stato preso di mira da qualche allievo per i suoi commenti pungenti, Cristiano Malgioglio è tornato ad essere assoluto protagonista tra i giudici di Amici. Infatti, nell’ultima puntata del Serale del talent show di Canale 5, il paroliere ha creato il caso con la sua decisione di non votare per l’eliminazione finale dei due allievi arrivati al ballottaggio. Una situazione che ha obbligato Maria De Filippi ad intervenire.

Amici, Malgioglio non vuole votare per l’eliminazione

Il Serale di Amici ha regalato anche nella sua ultima puntata andata in onda grandi emozioni. In particolare sul finale quando, dopo le varie battaglie, a giocarsi la permanenza nella scuola sono stati il cantante Trigno e la ballerina Chiara. I due ragazzi sono legati anche da un sentimento importante: i due sono, infatti, fidanzati.

Cristiano Malgioglio – www.donnaglamour.it

Questa situazione, aggiunta al loro talento nelle due arti, ha portato i giudici ad avere difficoltà nel decidere chi dei due eliminare. In questa ottica, Cristiano Malgioglio ha scelto di non votare, rifiutandosi davanti a tutti. “Maria io ti devo dire una cosa, annuncio che non voto. Ho bisogno di riflettere. Sono due talenti straordinari e non me la sento di votare. Se posso cambiare idea tra 15 minuti? No. Tu puoi anche licenziarmi, mi cacci, ma non posso votare. Mi dispiace troppo che uno di questi due talenti così straordinari se ne vada a casa”.

La decisione di Maria De Filippi sul ballottaggio

La scenata di Malgioglio non è passata inosservata e, al netto della speranza di un cambio idea, le cose non sono andate così. Trigno e Chiara, infatti, sono tornati in casetta in attesa di capire chi dei due, alla fine, sarebbe andato a casa. A sorpresa, però, ecco Maria De Filippi intervenire. “Allora, Cristiano avete sentito che non ha voluto votare e non lo ha fatto. Siete 1-1 quindi Cristiano era decisivo. Per questo, per ora, almeno fino alla prossima puntata nessuno dei due è eliminato”, ha detto la Queen. “Vediamo la prossima settimana se ci sarà bisogno di una esibizione o nulla”.