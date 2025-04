La scelta della conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin in onda con la sua trasmissione nonostante il lutto per Papa Francesco.

Nel weekend segnato dalla commozione mondiale per la scomparsa di Papa Francesco, Silvia Toffanin ha scelto di non fermarsi e di andare regolarmente in onda con Verissimo. Una decisione delicata, presa in un contesto emotivo fortissimo, che ha visto milioni di persone raccogliersi nel dolore per la perdita del Pontefice. Il programma di Canale 5 ha mantenuto il suo spazio, cercando di offrire un momento di riflessione e serenità senza ignorare l’atmosfera carica di emozione che ha caratterizzato l’intero Paese specie nella giornata dei suoi funerali.

Silvia Toffanin e Verissimo in onda

La conduttrice Silvia Toffanin, da sempre apprezzata per la sua sensibilità e il suo garbo, ha voluto aprire la puntata di Verissimo di sabato con un pensiero dedicato a Papa Francesco. Con grande rispetto, la padrona di casa ha affrontato l’importanza della scelta di proseguire con la normale programmazione, spiegando come l’intento fosse quello di trasmettere un messaggio di speranza e continuità, in linea con gli insegnamenti del Santo Padre.

Silvia Toffanin – www.donnaglamour.it

In un momento così complesso, Verissimo ha cercato di trasformarsi in un piccolo spazio di conforto per il suo pubblico. Anche in questo senso, la Toffanin ha motivato con parole giuste e precise la sua decisione di andare in onda in televisione a poche ore dai funerali del Pontefice e comunque in una giornata di grande lutto.

La spiegazione

Con grande delicatezza, Toffanin ha spiegato la scelta di non interrompere il programma, rivolgendosi direttamente al suo pubblico: “Buon pomeriggio e ben trovati. Questa è stata una settimana caratterizzata dalla triste scomparsa di Papa Francesco, il nostro Papa. Ci siamo posti la domanda se oggi fosse giusto andare in onda, ma crediamo di onorare il suo messaggio tornando alla vita, guardando al futuro e con amore. Vogliamo dedicare a Papa Francesco queste immagini”, sono state le sue parole. Un messaggio sentito, che ha raccolto il consenso di tanti telespettatori, emozionati dalla compostezza e dal rispetto mostrati dalla conduttrice.

Al netto della spiegazione, va detto, in molti non hanno apprezzato la decisione della trasmissione di Canale 5 di mandare in onda le interviste della conduttrice. “Io avrei preferito che non ci fosse Verissimo, per rispetto”, “Era meglio omaggiare il Papa e saltare una settimana”, ha scritto qualcuno.

Allo stesso modo, diversi altri utenti e fan del programma hanno, invece, apprezzato la decisione di Canale 5 complimentandosi con la rete e con la stessa Toffanin per le modalità e la delicatezza.