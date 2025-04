Dove vedere i funerali di Papa Francesco in streaming e in TV

Ecco quando e dove vedere in diretta streaming e TV i funerali di Papa Francesco: saranno presenti anche molti capi di stato.

Sabato 26 aprile, alle 10 del mattino, si svolgeranno i funerali di Papa Francesco. A Roma è previsto l’arrivo, oltre che di molti capi di stato, anche di tantissimi fedeli provenienti da ogni angolo del mondo. Chi non sarà presente di persona, potrà comunque seguire la cerimonia grazie alle dirette TV e alle dirette streaming: il funerale del Papa avrà infatti ovviamente una grandissima copertura mediatica. Vediamo allora dove è possibile vedere i funerali di Papa Francesco sia in diretta TV che in diretta streaming.

Dove vedere il funerale di Papa Francesco in TV

Il funerale di Papa Francesco verrà trasmesso in TV, sabato alle 10, su vari canali, sono infatti previsti dirette televisive su Rai 1, su Canale 5, su La7 e anche su SkyTg24. In pratica tutte le principali televisioni italiane trasmetteranno in diretta l’evento, così che anche chi non sarà presente fisicamente a Roma o in Vaticano potrà seguire ogni momento e dare l’ultimo saluto a Jorge Mario Bergoglio.

Papa Francesco

In questi giorni non mancheranno poi i vari programmi di approfondimento e avvicinamento ai funerali di Papa Francesco, che già in questi giorni sono presenti su tutti i vari canali televisivi.

Dove vedere i funerali di Papa Francesco in streaming

Oltre che in TV, è possibile vedere in funerali di Papa Francesco in diretta streaming sui vari dispositivi mobili, come smaprthone o tablet, oltre che su computer. Anche qui le opzioni a disposizione dei fedeli interassati sono molte, dalla piattaforma RaiPlay a Mediaset Infinity (entrare completamente gratuita), fino a SkyGo per gli abbonati Sky.

Senza considerare che dirette streaming sono previste anche sui siti dei principali quotidiani italiani. Tutti avranno così la possibilità di dare l’ultimo saluto a Papa Francesco.