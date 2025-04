Ecco dove vedere in streaming Conclave, il film vincitore di un Premio Oscar diretto da Robert Harris sull’elezione del Papa.

Conclave è stato uno dei film evento del 2024: candidato a ben otto Premi Oscar, ha vinto quello per la Miglior sceneggiatura non originale (è infatti tratto da un romanzo di Robert Harris). Il film, come il titolo spiega, racconta i giorni successivi alla morte del Papa, quando i cardinali si riuniscono appunto in conclave per eleggere in nuovo Pontefice. Al film hanno lavorato star di Hollywood come Stanley Tucci e Ralph Fiennes ma anche grandi protagonista del cinema italiano come Sergio Castellitto e Vincenzo Failla. Vediamo ora dove vedere Conclave in streaming.

Dove vedere Conclave in streaming

In seguito alla morte di Papa Francesco, in alcuni cinema hanno nuovamente proiettato Conclave, nonostante il film fosse uscito per la prima volta il 19 dicembre del 2024 e non fosse quindi più nelle sale da un po’.

Basilica San Pietro Vaticano – www.donnaglamour.it

Ma dove si può invece vedere Conclave in streaming? Il film è disponibile su diverse piattaforme on demand. Su Amazon Prime Video si può vedere acquistandolo a 4,99 euro, lo stesso prezzo a cui si può vedere su TIM Vision e su Rakuten TV.

Vedere Conclave in streaming costa di meno invece su altre piattaforme come Google Play Film e YouTube: dove si può vedere a soli 3,99 euro.

Ecco dove vedere Conclave in streaming gratis

Ma si può vedere Conclave in streaming gratis? Se non siete già iscritti ad Amazon Prime, potrete farlo sfruttando il mese di prova gratuita. Oltre a poter usufruire di tutti i servizi di Amazon Prime, potrete vedere per un mese anche tutti i contenuti (film, serie TV, eventi sportivi) disponibili sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Conclave, per il momento, non è disponibile su nessun’altra piattaforma di streaming gratuita, come per esempio RaiPlay.