Ufficiali le cause della morte di Papa Francesco e il suo testamento: la sepoltura sarà a Santa Maria Maggiore. Ecco svelata la data del funerale.

Papa Francesco si è spento il 21 aprile 2025 alle ore 7:35, segnando la fine di un pontificato straordinario che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa. La notizia è stata confermata dal Cardinale Camerlengo Kevin Farrell, mentre il campanone centrale della Basilica di San Pietro ha rintoccato per 99 volte, annunciando ufficialmente la scomparsa del Pontefice. A distanza di poche ore sono stati resi noti sia il testamento del Santo Padre che le cause ufficiali della morte. Il funerale si svolgerà sabato 26 aprile alle 10. Scopriamo tutti i dettagli.

Il contenuto del testamento di Papa Francesco

Nel testamento spirituale, datato 29 giugno 2022, Papa Francesco aveva già previsto tutto: il luogo della sua sepoltura, le modalità e persino le spese, affidate a un benefattore indicato personalmente.

Con un toccante passaggio, ha espresso il desiderio che le sue spoglie riposino nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove era solito recarsi per pregare prima e dopo ogni viaggio apostolico.

Papa Francesco

“Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus” ha scritto. Nelle sue parole, l’abbandono totale alla Madonna e la consapevolezza della fine imminente: “Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena… desidero esprimere la mia volontà testamentaria“.

Le cause ufficiali della morte

Il Professor Andrea Arcangeli, direttore sanitario del Vaticano, ha certificato le cause della morte: ictus cerebrale seguito da coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile. Il Papa soffriva inoltre di polmonite bilaterale, bronchiectasie, diabete di tipo II e ipertensione.

Queste condizioni, aggravatesi nel tempo, hanno portato al decesso nonostante il ricovero al Gemelli e le dimissioni avvenute poche settimane fa.

I funerali si terranno tra il quarto e il sesto giorno dalla morte, secondo le disposizioni del protocollo vaticano. Dopo le esequie, Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo profondamente simbolico per il Pontefice gesuita.

La data del funerale e le salma di Papa Franceso: le immagini

I funerali, come riportato da Fanpage, sono stati fissati per sabato mattina alle ore 10, come stabilito dalla prima riunione della Congregazione dei Cardinali riuniti a Roma. Successivamente, si definiranno le prossime tappe in vista del Conclave, che porterà alla scelta del nuovo pontefice.

A seguire, le prime immagini della salma di Papa Francesco. Come riportato da Open, non si può non notare che: “Il pontefice indossa la mitra, ha un rosario tra le mani e la veste liturgica rossa e si trova in una bara di legno”.