Fabrizio Corona torna all’attacco e pubblica un post sulla morte di papa Francesco sollevando nuovi dubbi.

Nel giorno del lutto per la morte di Papa Francesco, l’ex paparazzo Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Lo fa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram che, come spesso accade, ha sollevato un’ondata di polemiche. Le parole scelte da Corona non passano inosservate, e l’accusa di complottismo torna a gravare su di lui. Ma scopriamo che cosa ha detto l’ex re dei paparazzi sulla morte del Pontefice.

Fabrizio Corona, il post provocatorio: “Una morte rituale”

“Oggi alle 7:30 del mattino è stata annunciata la morte di Papa Francesco. Proprio oggi. Il giorno dopo la Resurrezione“, così inizia il messaggio di Fabrizio Corona, che sottolinea la coincidenza temporale tra la morte del Pontefice e la simbologia religiosa della Pasqua.

Corona ha anche aggiunto “Il giorno in cui si celebra la vita che vince la morte. Ma qui la morte è arrivata puntuale, precisa, rituale quasi. Poi ci diranno che è solo una coincidenza“.

Il tono è malizioso, insinuante, e si chiude con un criptico: “Ce ne ricorderemo di questo PIaneta“. Una frase che alimenta ancora di più la tensione e il mistero intorno al significato reale delle sue parole.

Non è la prima volta che Fabrizio Corona si espone su Papa Francesco. Durante il recente ricovero del Pontefice al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, l’ex re dei paparazzi aveva ipotizzato che il Papa fosse già morto e che il Vaticano stesse occultando la verità.

Le reazioni social: sarcasmo, sdegno e polemica

Il post ha immediatamente generato migliaia di commenti. C’è chi ironizza: “A Corona damme 6 numeri che me gioco l’altri 84“, ma c’è anche chi esprime indignazione: !Poteva essere una buona occasione per tacere“, ma c’è stato anche hi semplicemente chiede provocatoriamente: “Il papa è vivo, Fabri?“.

Anche in un momento di lutto collettivo, il profilo di Fabrizio Corona si conferma come un palcoscenico personale, dove i confini tra provocazione e rispetto si fanno sempre più sottili.