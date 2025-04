Iginio Massari difende Cracco dopo l’attacco degli attivisti: “Quando non avevo soldi mangiavo un panino”.

Il celebre maestro pasticcere Iginio Massari ha deciso di dire la sua ed è intervenuto con parole decise in difesa dello chef Carlo Cracco, vittima di un’azione dimostrativa da parte di attivisti ambientalisti avvenuta lo scorso marzo nel suo ristorante di lusso a Milano.

Durante un’intervista nel programma “Dritto e Rovescio” condotto da Paolo Del Debbio, Massari ha condannato l’accaduto e ha invitato a riflettere sul significato della protesta in un contesto economico e sociale complesso. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Iginio Massari lapidario: “Ecco cosa facevo quando non avevo soldi”

Massari ha espresso il proprio dissenso nei confronti di chi utilizza la protesta come forma di espressione contro la ricchezza altrui: “Io quando non avevo soldi, mangiavo un panino. Non ho mai protestato perché ero conscio delle mie condizioni“.

Carlo Cracco

Secondo il pasticcere, il lusso non è un privilegio isolato ma un sistema che coinvolge intere filiere produttive: dalla progettazione di yacht fino alla ristorazione d’eccellenza, ogni attività genera lavoro e crescita.

“Se uno ha uno yacht da 50 milioni di euro, ha creato ricchezza per falegnami, meccanici, architetti… Il lusso si condivide” sono state le parole del mastro pasticcere.

Iginio Massari commenta la situazione attuale tra dazi e occupazione

Oltre al caso Cracco, Massari ha commentato temi più ampi come i dazi e le difficoltà dell’industria dolciaria.

“Il dazio porta a un aumento ingiustificato dei prezzi rispetto al reale valore del prodotto” ha detto.

Il maestro ha anche segnalato i danni del cambiamento climatico sulle coltivazioni di cacao e caffè, e ha parlato della produzione limitata che potrebbe portare a rincari futuri, in particolare per le uova di Pasqua.

A tutto ciò si aggiunge un ulteriore problema: “Ci manca personale. Senza manodopera non possiamo sostenere certi ritmi produttivi“.