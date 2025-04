Si è generato un vero e proprio caso dopo un commento di Andrea Delogu sull’aspetto del noto chef Antonino Cannavacciuolo. Le parole e la replica.

Solamente poche ore fa, un commento di Andrea Delogu aveva generato molte discussioni in merito ai tanti omaggi a Papa Francesco ritenuti, parafrasando le parole della conduttrice, “esagerati” e spesso non troppo “veritieri”. Ora, sempre la nota speaker e presentatrice tv ha fatto di nuovo discutere per una frase sull’aspetto fisico del noto chef, Antonino Cannavacciuolo.

Andrea Delogu, il commento su Cannavacciuolo

Ore turbolente sui social per Andrea Delogu, sempre molto attiva anche nel rispondere alle tante persone che, nel bene o nel male, interagiscono con lei. La nota conduttrice tv e radiofonica ha commentato su X l’aspetto di Antonino Cannavacciuolo sottolineandone il fascino e, senza giri di parole, come fosse “sexy”.

La Delogu, infatti, tramite un messaggio condiviso sulla piattaforma social X, ha scritto senza giri di parole: “Cannavacciuolo è l’uomo più sexy del mondo. Ciao”. Parole certamente di stima e “complimentose” verso il noto cuoco e volto della televisione che, però, a quanto pare, hanno generato diverse reazioni controverse.

Cannavacciuolo è l'uomo più sexy del mondo. Ciao — Andrea Delogu (@andreadelogu) April 25, 2025

La polemica e la risposta contro gli uomini

Diversi utenti hanno ritenuto di cattivo gusto le parole della Delogu e soprattutto non hanno creduto alla donna in merito al complimento fatto allo chef. “Si dici così e poi stai con un modello fisicato”, “Forse con 20kg in meno ti potrebbe piacere”.

A quel punto la conduttrice ha deciso di replicare duramente: “I commenti degli uomini sotto il mio post su Cannavacciuolo sono allarmanti. Mi chiedo che cosa vi abbia fatto la vita per rendervi così? Vorrei dirvi che anche voi meritate d’essere amati, dovete solo fare uno sforzo e credere di più in voi stessi”.

I commenti degli uomini sotto il mio post su Cannavacciuolo sono allarmanti.

Mi chiedo che cosa vi abbia fatto la vita per rendervi così?

Vorrei dirvi che anche voi meritate d'essere amati, dovete solo fare uno sforzo e credere di più in voi stessi — Andrea Delogu (@andreadelogu) April 26, 2025

Come se non bastasse, poi, la donna ha risposto ulteriormente con un altro duro messaggio: “Raga volevo dirvi che Cannavacciuolo è molto più sexy di voi che siete stati destabilizzati da un post che diceva che Cannavacciuolo è sexy. Pensa quanta fragilità, pensa la tenerezza pensa le ricerche su google… cuccioli“.