L’ex suora Cristina Scuccia ha ricordato l’importanza di Papa Francesco nella sua vita e nella sua scelta di vita. Poi anche un regalo molto particolare.

Negli ultimi mesi aveva ricevuto alcune critiche per la sua nuova vita da cantante. Ora, a margine del tragico lutto di Papa Francesco, Cristina Scuccia, storica ex suora che ha preso parte a ‘The Voice’ e non solo in tv, ha ricordato proprio l’importanza del compianto Santo Padre nella sua vita e anche nella sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

Cristina Scuccia: il ricordo di Papa Francesco

Indubbiamente un personaggio piuttosto controverso visto il suo percorso di vita. Stiamo parlando di Cristina Scuccia, ex suora, che ha preso parte a The Voice come “donna di Chiesa” ma ha poi partecipato a L’Isola dei Famosi senza piuù portare gli abiti religiosi. Intervistata da Adnkronos, la Scuccia ha voluto ricordare il compianto Papa Francesco e alcuni episodi vissuti con lui, da vicino.

La Scuccia ha spiegato cosa abbia provato al momento dell’elezione a Papa di Bergoglio: “Ricordo che fu come una boccata d’ossigeno, non solo per me. Credo anche per la Chiesa. Perché in quel momento il mondo aveva bisogno di una figura come la sua, che ha sempre prediletto la misericordia”, ha commentato la donna. Cristina fu subito colpita dalla “semplicità nei gesti e nel linguaggio. Si relazionava alle persone, ma anche nelle sue omelie, in modo diretto. La chiave vincente è stata proprio la sua autenticità”.

The Voice e il regalo fatto al Pontefice

L’ex suora ha poi ricordato alcuni momenti vissuti in tv e come la figura del compianto Bergoglio fu importante: “Ho partecipato a The Voice grazie a Papa Francesco. Sin dall’inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della redazione, l’ho percepita come un segno: far arrivare la parola di Dio dove di solito non c’è”.

La donna ha menzionato anche un particolare dono fatto al Papa: “Qualche giorno fa, riguardavo le foto dell’incontro con il Santo Padre, eravamo in tanti ma lui era lì ad ascoltare le storie di tutti. Ricordo di aver avuto la possibilità di regalargli il mio primo album e di avergli raccontato della mia decisione di partecipare al talent show di Rai 2 per mandare un messaggio“.