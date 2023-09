Voleva sentire il parere dei tanti seguaci ma Cristina Scuccia non si sarebbe mai aspettata così tante critiche per la sua nuova canzone.

Sarebbe dovuta essere tra i protagonisti di Tale e Quale Show, invece, Cristina Scuccia ha dato forfait per ragioni ancora non ben precisate. Eppure, l’ex suora è tornata a far parlare di sé. In che modo? Scrivendo una canzone e proponendo ai seguaci su Instagram per avere un feedback. Peccato che in tanti non abbiano apprezzato…

Cristina Scuccia ha scritto una canzone: le reazioni

Cristina Scuccia

“Cosa sceglieresti una vita piena d’amore o una vita senza amore ma piena di successi?”. Questa la domanda da cui la Scuccia è partita per proporre una canzone che ha deciso di scrivere e poi di far sentire ai suoi fan.

“Mi perdo spesso in pensieri del genere e ho buttato giù qualcosa”, ha detto prima di iniziare a cantare e suonare la chitarra. Un momento molto bello con la voce della Scuccia sicuramente bella e intonata.

Il brano, però, ha generato commenti di vario genere. “Mi hai fatto venire i brividi, bellissima. Complimenti per la tua nuova canzone”, ha scritto una fan. “Emozioni anche solo con le vibrazioni che emani”, “Splendida e dolce”, hanno aggiunto altri. “Parole che toccano il cuore”.

Ma al netto dei complimenti, molti altri non hanno apprezzato: “Ma torna in convento”, “Sembra una canzone di chiesa”, “Ma dai, per favore, studiavo dalle suore ed è uguale ad una di quelle canzoni”.

Tra i vari pareri, però, anche uno che ha attirato l’attenzione della brava Cristina: “Ti conoscevo come cantante ma se l’hai scritta tu hai un futuro come cantautrice”.

Lei ha quindi risposto: “Più che cantautrice mi definisco una sognatrice sempre con gli occhi all’insù verso il cielo. Grazie mille”.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex suora dove è possibile ascoltare il suo brano e leggere, nei commenti, le varie reazioni: