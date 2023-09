Momento importante per Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco e di Ambra Angiolini. La ragazza ha presentato il suo primo libro.

Il padre è uno dei mostri sacri della musica italiana, la madre un volto affermatissimo della tv. Ecco perché il futuro di Jolanda Renga non poteva che partire con grandi progetti, ambizioni e traguardi da tagliare. Un primo è già stato raggiunto, ovvero quello di scrivere il suo primo libro. La giovane ragazza, infatti, ha presentato la sua opera a Milano in queste ore. Un risultato davvero speciale.

Jolanda Renga ha scritto e presentato il suo primo libro

Jolanda Renga

“Non mi sembra vero. Scrivere un libro è da sempre il mio sogno più grande, e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole”, aveva detto via social proprio Jolanda a proposito del suo lavoro. “Posso solo ringraziare i miei amici per il loro sostegno, la mia famiglia che mi è stata accanto dal primo momento, tutti coloro che mi hanno aiutata e seguita in questo percorso. E grazie a chi avrà voglia di scoprire questa storia, pagina dopo pagina”.

E così, in queste ore, a La Feltrinelli di piazza Gae Aulenti a Milano, ecco la figlia di Ambra e Francesco parlare di “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”, ovvero del suo libro edito da ElectaYoung.

La ragazza, visibilmente emozionata, è stata assolutamente all’altezza dell’evento e ha raccontato qualche curiosità relativa alla storia di cui parla il libro. Davanti a lei tante persone, tra cui il suo fidanzato che l’ha voluta sostenere in questo giorno molto speciale e sicuramente da ricordare.

Di seguito anche un recente post Instagram della ragazza che annunciava appunto la sua opera: