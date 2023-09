Tanti auguri a Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis e Brian Perri. L’ex Velina ha voluto mandare un dolce “doppio” messaggio.

Si è tanto parlato, specie qualche mese fa, della famiglia di Elisabetta Canalis ed in particolare del suo matrimonio, finito, con Brian Perri. Eppure, adesso, l’ex Velina, in occasione del compleanno di sua figlia, ha voluto mandare una messaggio di auguri alla piccola Skyler Eva con tanto di riferimento proprio al papà.

Elisabetta Canalis, gli auguri alla figla Skyler Eva

Elisabetta Canalis

Attraverso un post Instagram con ben tre foto molto divertenti, la Canalis ha fatto gli auguri in modo pubblico alla sua bimba, la piccola Skyler Eva che ha festeggiato 8 anni. L’ex Velina ha scelto anche una canzone per lei e ha sottolineato l’importanza della bambina nella sua vita e in quella di papà Brian.

Proprio in tal senso, gli auguri della bella Eli sono sembrati anche una sorta di messaggio distensivo verso l’ormai ex marito.

“Auguri Skyler, 8 anni di vita trascorsa insieme in cui tu hai reso quelle della tua mamma e del tuo papà speciali e bellissime”, ha scritto. “C’è una canzone di Lauryn Hill che mi torna in mente spesso quando penso a te, a come, proprio a noi, sia capitata la fortuna di averti”, ha aggiunto prima di citare alcune strofe del brano da lei amato.

Tantissimo affetto per la bambina e anche per sua madre nei commenti al post. Spiccano anche le parole di Georgian Cimpeanu, allenatore e, probabilmente, nuovo fidanzato della Canalis. Moltissimi anche le emoticon di cuore e di torte che sono arrivate dagli oltre 3 milioni di utenti che seguono la donna, a conferma del fatto che sia sempre molto amata dal proprio pubblico.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex Velina per la figlia dove si possono leggere le sue parole e quelle dei fan: