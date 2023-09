Torna a far parlare Barbara D’Urso ma questa volta non per questioni di lavoro, bensì per un augurio speciale al figlio.

In attesa di sapere quale sarà il futuro lavorativo di Barbara D’Urso, i fan di Carmelita sono rimasti estasiati dalla dolcezza del suo ultimo contenuto condiviso su Instagram. La conduttrice, infatti, ha scelto di omaggiare suo figlio nel giorno del suo compleanno con una dedica ricca di amore.

Barbara D’Urso, la dedica social per il figlio

Barbara D’Urso

Seguitissima da oltre tre milioni di seguaci, la D’Urso ha scelto, andando anche contro le sue “regole” sulla famiglia, di fare gli auguri a suo figlio nel giorno del compleanno. Va detto che la conduttrice non ha dato alcun indizio sull’età e, soprattutto, di quale dei suoi figli si tratti.

I più esperti, però, hanno capito che il riferimento è a Emanuele, dato che l’altro figlio, Giammauro, compie gli anni il 4 agosto.

Carmelita ha quindi scritto su Instagram: “29 settembre… E come sempre corriamo e voliamo insieme. Sei un pezzo del mio cuore, Mamma”. Il tutto accompagnato da una foto di un bellissimo bambino seduto su un pedalò al mare.

Una foto e una dedica che hanno generato moltissimi commenti da parte dei seguaci dell’ex volto di Pomeriggio 5. “Che dolce che sei Barbara”, “Splendido bambino e tu splendida madre”, “Sei una mamma top, complimenti”. Sono questi alcuni dei messaggi che si possono leggere sotto al contenuto della presentatrice.

Di seguito anche il post Instagram di mamma Carmelita e i tanti commenti dolci ricevuti:

Il futuro di Carmelita

Attraverso i social la D’Urso ha svelato i suoi progetti per il futuro. A quanto pare, infatti, la conduttrice tornerà presto in Italia dove partirà il tour a teatro dal titolo Taxi a 2 piazze. Per il momento, però, la presentatrice sta vivendo a Londra per studiare e, probabilmente, anche per qualche altra ragione lavorativa.