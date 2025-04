Inedita confessione del famoso cantante Ermal Meta sulla sua famiglia. L’artista ha raccontato diversi aspetti inediti della sua vita privata.

Ha di recente raccontato alcune difficoltà vissute al momento del parto e della nascita di sua figlia Fortuna. Ora, Ermal Meta ha confessato ulteriori dettagli relativi alla sua famiglia e, a quanto pare, a ben due figlie mai “rivelate” prima. Due ragazze che l’artista ha conosciuto anni fa e delle quali ha ammesso di essersi sentito fin da subito padre.

Ermal Meta, la confessione sulle figlie

Intervistato da Vanity Fair, Ermal Meta ha avuto modo di parlare della nascita di sua figlia Fortuna. Proprio raccontato le emozioni da genitore, il cantante ha confessato, di fatto, di essersi sentito padre da ben più tempo. “E l’ho vista così piccola, così indifesa…”, ha detto sulle sensazioni provate all’arrivo della bimba avuta con Chiara Sturdà. “Anche se in realtà i dubbi più forti mi sono venuti prima, quando sono diventato papà, tre anni fa“.

Ermal Meta – www.donnaglamour.it

“La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora sono state in un orfanotrofio in Albania”, ha spiegato il cantante. “Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. A giugno compiranno 18 anni e potranno venire a vivere con noi. Ma, le dico, sono già le nostre figlie da tre anni. Non ne ho mai parlato”.

Come è diventato padre prima di Fortuna

Svelando ulteriori dettagli, Meta ha aggiunto: “Come lei ho conosciute? Lavorando con questa casa famiglia che ospita bambine e ragazze spesso con storie terribili alle spalle. Ci vediamo sempre, da allora, o noi andiamo a trovarle o loro vengono qua, sono anni che siamo coinvolti in questa cosa”.

E sul momento preciso nel quale ha capito di sentirsi padre delle due giovani: “Nel momento in cui sono andate via, un’estate, e mi sono reso conto che non avrei potuto più fare a meno di loro… Guardi è stato tutto casuale…”, ha raccontato il cantante raccontato un aneddoto ad un incontro arrivato per puro caso e che ha, di fatto, sancito l’unione della famiglia. “[…] Ero in macchina con loro, a un certo punto mi giro e dico: ‘Ragazze, ma voi che cosa dovete fare quest’estate?’. ‘Ah, no, niente’. ‘Se volete venire in vacanza con me e Chiara…’. Loro erano felicissime, la suora mi guardava perplessa, e io mi rendo conto un attimo dopo che non l’ho chiesto a Chiara. Così poi torno a casa e dico: ‘Amore, ti devo dire una cosa’. Le ho spiegato, ma anche lei era felicissima”.

Molto bello anche il momento in cui l’artista ha spiegato alle due ragazze che stava per arrivare Fortuna: “È stato un momento incredibile. Si sono guardate… Io le ho subito rassicurate: ‘Non cambia niente, avrete una sorella in più’. Loro cercavano di mostrarsi felici. Ma lo capisco, perché in orfanotrofio quando vengono delle coppie, le ragazze più grandi si mettono sempre in disparte. Me lo avevano spiegato loro: le grandi non le vuole nessuno. E io avevo risposto d’istinto: ‘Ma vi voglio io‘”, ha detto.