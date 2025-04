Tragico lutto: la notizia è arrivata tramite un lungo ed emozionante post social. Justin Bieber ha salutato suo nonno Bruce Dale.

Le voci di una presunta ricaduta nel tunnel della droga sono ancora oggi all’ordine del giorno. Però, putroppo, adesso, Justin Bieber è tornato a far parlare per un’altra ragione. Il giovane cantante, infatti, ha subito un terribile lutto. Sui social, lui stesso ha comunicato la perdita del suo amato nonno, il signor Bruce Dale, con un lungo e toccante messaggio.

Il momento difficile di Justin Bieber

Sono mesi decisamente complicati per il famoso artista Justin Bieber. Il ragazzo, infatti, nel corso dell’ultimo periodo si è trovato ad affrontare momenti delicati e speculazioni anche molto gravi in merito alla sua situazione in famiglia e non solo. I presunti problemi con la moglie Hailey, a cui avrebbero fatto seguito alcuni gesti social, hanno preceduto le voci sulla ricaduta nel tunnel della droga.

Justin Bieber – www.donnaglamour.it

A febbraio diversi media avevano parlato delle difficoltà di Bieber e successivamente alcuni filmati che lo hanno riguardato avevano evidenziato una condizione fisica che non sembrava ottimale. Al netto di questo, va detto, non ci sono stati elementi chiari che possano aver fatto chiarezza sul reale stato psicofisico del ragazzo.

L’addio a nonno Bruce Dale

Indubbiamente, però, a pesare sulla sua condizione attuale sarà il terribile lutto subito in queste ore. Proprio Bieber, infatti, tramite un post social con tanto di foto personale, ha comunicato la morte di suo nonno, Bruce Dale. “Nonno, ho sempre preso tutti i tuoi soldi, lol”, ha ricordato con ironia il ragazzo facendo riferimento alla paghetta da 20 dollari che la nonna forniva “per tutta la settimana”.

Bieber ha poi proseguito dando l’addio al nonno: “Non vedo l’ora di rivederti presto in paradiso. Fino ad allora so che starai guardando giù e probabilmente starai ancora disturbando Beatty o Fagon per aver mancato quella chiamata di cross check nell’angolo. Mi mancherai. Mi farà male, e mi siederò per ricordare tutti i momenti meravigliosi che abbiamo passato insieme”, ha concluso commosso il giovane artista ricevendo migliaia di like e commenti di supporto da parte di amici, colleghi e fans.