Tommaso Paradiso è diventato papà: la tenera foto con la piccola Anna conquista i fan. Ecco il messaggio di Carolina Sansoni.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono diventati genitori: è nata la loro prima figlia, Anna. Un momento speciale che segna un nuovo capitolo nella vita del cantautore romano, capace da sempre di raccontare l’amore nelle sue canzoni più amate. La notizia è stata condivisa con grande gioia attraverso i social, dove la neo-mamma ha pubblicato una dolcissima foto del cantante insieme alla piccola.

La storia d’amore tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, come riportato da Metropolitanmagazine, si sono conosciuti nel 2017 durante una partita di calcio. Tra loro è nato subito un forte legame, grazie a interessi comuni e una visione condivisa della vita. Da allora non si sono più lasciati, costruendo giorno dopo giorno un rapporto solido e profondo.

In un’intervista rilasciata a Cosmopolitan, il cantante aveva descritto così la sua idea di felicità: “Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. L’amore, l’amicizia, una cena, la famiglia, la chitarra, il pianoforte, lo sport. Abbiamo creato un sistema per cui vale la pena vivere ancora. Ed è a queste che mi aggrappo. Il mio quotidiano“. Ora, con la nascita di Anna, queste parole assumono un significato ancora più autentico.

Il tenero annuncio sui social

La nascita della piccola Anna è stata annunciata da Carolina Sansoni attraverso un post su Instagram. Ha condiviso una tenera immagine di Tommaso Paradiso con la loro bambina, accompagnata da un messaggio pieno d’amore.

“Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te“, ha scritto.