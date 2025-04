Lulù Selassié si è appellata al diritto di replica dopo aver visto l’intervista dell’ex Bortuzzo a Verissimo: “Sono travolta da falsità”.

Domenica 27 aprile è andata in onda la puntata di Verissimo con l’intervista a Manuel Bortuzzo. Qui, il nuotatore ha raccontato il motivo che l’ha portato a denunciare Lulù Selassié, sua ex fidanzata, come presunte minacce e stalking. Un’intervista non è piaciuta a Lulù, la quale si è sfogata contro Silvia Toffanin attraverso una storia su Instagram.

Manuel Bortuzzo

Lo sfogo di Lulù Selassié contro Silvia Toffanin

Come anticipato, Lulù ha attaccato Silvia Toffanin e Verissimo tramite un post su Instagram. Lo sfogo, scritto in bianco su sfondo nero, è rivolto direttamente alla conduttrice TV e al suo interno la giovane ha chiesto il diritto di replica.

“Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per organizzare una mia intervista replicando ad accuse e menzogne gravissime. Non mi aspettavo questo accanimento da parte di una donna come Silvia, sono veramente allibita…“, ha scritto Lulù.

“La situazione era insostenibile”: le accuse di Bortuzzo

Ma cosa sarebbe successo di preciso tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié? Ebbene, il giovane campione aveva raccontato a Verissimo la fine della sua relazione con l’influencer. Una storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello, che tuttavia non ha avuto un lieto fine. Di seguito il racconto di Manuel:

“La frequentazione sana con Lulù è durata fino al 25 aprile dell’anno stesso. Noi ci lasciamo e lei non accetta la mia decisione. Mi sono ritrovato costretto a fare un comunicato stampa per farle capire che era vero, la stavo lasciando. Lei non ci voleva credere. Dopo il comunicato le cose sono peggiorate“. Il campione ha poi proseguito il racconto: “Veniva nei ristoranti dove ero per vedermi, chiamava i miei amici per sapere come stavo. La situazione diventava insostenibile“.

Ma non solo. Dal racconto di Manuel, pare che Lulù abbia perfino chiamato i ristoranti che il suo ex era solito frequentare, per sapere se fosse lì, fino a farsi trovare davanti alla sua camera d’hotel a Manchester. Il tutto sarebbe poi sfociato in atti di violenza, quando a Madeira, secondo le parole del nuotatore, Lulù l’avrebbe picchiato. La situazione ha portato Manuel a denunciare l’ex fidanzata, che ha ricevuto una condanna per stalking (ora sospesa) pari a un anno e otto mesi.