Giorgio Panariello ha rivelato di essere cresciuto senza una famiglia e di non aver mai avuto dei figli: “Sarei stato un padre meraviglioso”.

Ospite a Domenica In, Giorgio Panariello ha ripercorso non solo la sua carriera di successo, ma anche il suo doloroso passato, spiegando come sia riuscito ad esorcizzare il dolore tramite l’umorismo. Inoltre, ha fatto delle toccanti rivelazioni su come mai non abbia mai avuto dei figli. Ecco le sue parole.

“Ho avuto tante mancanze”: il racconto di Giorgio Panariello

Il comico ha raccontato a Mara Venier alcuni aneddoti della sua difficile infanzia trascorsa in un contesto famigliare complicato, dove ad avergli fatto da genitori sono stati proprio i suoi nonni. “Ho avuto tante mancanze, colmate dai miei nonni che sono stati genitori fantastici“, ha dichiarato Giorgio, il quale ha proseguito: “Mia nonna è morta prima del mio debutto televisivo, a Stasera mi butto. Non c’era, ma c’era“.

Tuttavia, prima di raggiungere il successo, il comico ha lavorato sodo: “Ho fatto di tutto, anche il cameriere, l’elettricista a bordo delle navi. Rivedendo le immagini, ho realizzato che non mi sono mai fermato un attimo. Ho sempre lavorato“. Anni duri in cui Giorgio si è messo alla prova, anche se il suo sogno nel cassetto era quello di lavorare nel mondo dello spettacolo: “Da ragazzino firmavo i quaderni come se facessi le prove d’autografo. Mi intervistavo con la spazzola, volevo salire sul palco. Poi incontrai Leonardo Pieraccioni“. Giorgio Panariello – www.donnaglamour.it

Giorgio Panariello: “Non ho mai sentito il senso della famiglia”

Proprio in merito al tema della famiglia, Giorgio Panariello non si è mai sposato e non ha mai avuto figli. Il motivo di tale scelta sarebbe proprio il passato del comico, il quale è cresciuto senza l’immagine di una famiglia regolare e, essendo privo di paragoni, non ha mai sentito il bisogno di avere dei figli. Ciò nonostante Giorgio ha ammesso: “Sarei stato un padre meraviglioso, anche se c’è sempre tempo“.