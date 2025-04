Carolyn Smith è stata ospite a Da noi… a ruota libera, il programmaTV di Francesca Fialdini. Qui, in un’edizione speciale per i 20 anni di Sognando Ballando con le Stelle, la coreografa si è messa a nudo. Infatti, Carolyn ha raccontato di aver avuto un’infanzia difficile segnata dal bullismo e dalla tragica morte di suo fratello.

Carolyn Smith ha ricordato alcuni aneddoti della sua difficile infanzia: “Quando ci trasferimmo fuori da Glasgow fui vittima di bullismo. Avevo cinque anni, dovevo attraversare un ponte per andare in una scuola di un altro paese, perché dove abitavamo noi non c’era, e già per questo noi eravamo “gli stranieri”. Ero quindi vittima di bullismo, io però non sapevo come reagire perché ero piccola“.