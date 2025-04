Chiara Ferragni e Fedez, ritorno di fiamma in vista? Gli ultimi “gesti” social dell’influencer alimentano i sospetti. Ecco di cosa si tratta.

Nonostante le foto dei baci appassionati di Fedez con una donna in discoteca, il web torna a sperare in un ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e il rapper. Alcuni “gesti” dell’influencer, avvenuti nei giorni successivi alle feste di Pasqua, hanno fatto discutere e acceso nuovamente il gossip sulla coppia più chiacchierata d’Italia.

La reazione di Chiara Ferragni alle critiche

La situazione sentimentale di Chiara Ferragni appare complessa. A metà aprile 2025 sono circolati rumor su una crisi con Giovanni Tronchetti Provera. Tuttavia, accanto ai fan che sognano un ritorno di fiamma con Fedez, non mancano commenti critici sui social.

Nelle scorse ore, come riportato da Leggo, una follower ha attaccato l’influencer scrivendo: “Ci hai messo sei anni di corna senza fine per capire questo? Conveniva anche a te, eccome se ti conveniva. Ci avete costruito un impero sui Ferragnez e ora cerchi l’amore eterno?“-

Chiara Ferragni, che di solito non risponde a tutte le provocazioni, questa volta ha deciso di intervenire: “Che cosa cattiva da dire a una persona che ha scoperto, dopo essere stata lasciata, di essere stata presa per il c*** per tutti questi anni“. Eppure alcuni “gesti” la vorrebbero nuovamente vicina al rapper e padre dei suoi figli.

I like sospetti e il tatuaggio: gli “indizi” di un ritorno con Fedez

Negli ultimi giorni, come riportato da Novella2000, Chiara Ferragni ha pubblicato contenuti che i fan più affezionati non hanno potuto ignorare. Tutto è iniziato con un video in cui l’influencer elencava i vari soprannomi con cui viene chiamata dalle persone più importanti della sua vita.

In quel contesto, un utente ha ricordato che Fedez la chiamava amorevolmente “patata“. L’imprenditrice digitale ha reagito mettendo un “mi piace” a quel commento. Gesto che ha immediatamente scatenato nuove speranze tra chi sogna una loro riconciliazione.

A rafforzare queste voci ci ha pensato una foto pubblicata da Chiara Ferragni poco dopo. Nell’immagine, oltre alla scritta “la Chiara che vorrei“, si intravedeva il tatuaggio che lei e il rapper si erano fatti insieme: il famoso raviolo che sorride. Per molti, questi piccoli ma significativi dettagli rappresentano un primo passo verso un possibile riavvicinamento tra i due, anche se – al momento – si tratta solo di supposizioni senza conferme ufficiali.