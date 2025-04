Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli si sarebbero lasciati. Lui, infatti, avrebbe incontrato anche Basciano, ex storico della tronista.

È già finita la presunta storia d’amore tra Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli. A rivelare la notizia Deianira Marzano, la quale ha confermato la segnalazione di una fonte anonima che avrebbe visto in una trattoria fiorentina Fagioli in compagnia di Basciano, ex fidanzato di Sophie.

L’indiscrezione sulla rottura tra Sophie e Nicolò

Le prime voci sulla fine della misteriosa storia d’amore tra Sophie e il calciatore della Fiorentina si erano diffuse lo scorso marzo 2025. In quelle stesse settimane, inoltre, era in corso una battaglia legale tra Sophie e Basciano, con cui la ragazza ha avuto Celine Blue, sua figlia.

L’indiscrezione era stata diffusa da un utente anonimo, dato che si dice che Nicolò abbia visto di nascosto Alessandro Basciano. Un incontro che ha fatto subito presagire che tra la coppia le cose non stessero andando bene. Voci che, nelle scorse settimane, nessuno ha deciso né di smentire, né di confermare, finché poche ore fa Deianira ha affermato la rottura.

In ogni caso, sia Sophie che Nicolò non si sono ancora esposti sul tema, motivo per cui per avere la notizia ufficiale sarà necessario attendere la loro parola.

Nicolò Fagioli con la maglia della Fiorentina. – www.donnaglamour.it

La storia d’amore di Sophie e Nicolò

Nell’attesa di ulteriori notizie in merito, ripercorriamo la breve (presunta) relazione tra Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli. Seppur nessuno dei due abbia mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, si dice che abbiano cominciato a frequentarsi non molto tempo fa.

Le prime notizie sul possibile flirt sono circolate lo scorso marzo e sin da subito avevano attirato l’attenzione dei fan. Sophie stava infatti attraversando un periodo molto complicato a causa di problemi legali legati alla separazione da Alessandro Basciano, il quale aveva dichiarato di non poter vedere sua figlia. In ogni caso né Sophie né Nicolò hanno mai confermato di stare assieme, anzi le informazioni in merito sono sempre state scarse.