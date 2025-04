Al Bano e Loredana Lecciso hanno spiegato come mai abbiano deciso di non sposarsi: “C’è un filo di scaramanzia…”. Le loro parole.

Al Bano e Loredana Lecciso hanno deciso di partecipare in coppia a un’intervista per Domenica In. Qui hanno parlato a cuore aperto sulla loro ventennale relazione e spiegato come mai abbiano deciso di non sposarsi.

La verità sul mancato matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso

Durante l’intervista, Al Bano e Loredana Lecciso hanno affrontato uno degli argomenti più caldi della loro lunga storia d’amore, ossia il mancato matrimonio. Il perché la coppia non si sia mai sposata alleggia nella testa di molte persone, tant’è vero che è stata la stessa Mara Venier ad aver posto loro la fatidica domanda. La coppia ha risposto con tranquillità, dando una spiegazione semplice e diretta. A prendere la parola, Loredana, la quale ha dichiarato: “Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, non ci sono quelle carte e quei vincoli burocratici. Ci scegliamo ogni giorno“.

Una spiegazione che ha confermato quanto ammesso dalla stessa Loredana non molto tempo fa: “Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci. E poi c’è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme“. Loredana Lecciso

“Siamo più forti di prima”: la confessione di Loredana Lecciso

Quello tra Al Bano e Loredana è un amore di lunga data che ha saputo superare ostacoli e che si è fortificato nel tempo: “Ci sono stati alti e bassi, siamo più forti di prima. Sono stati probabilmente i miei errori ad aver fortificato la nostra unione, l’ho anche dichiarato pubblicamente“, ha ammesso Loredana.