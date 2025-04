Una star di Amici testimone di una sparatoria a Monreale: sangue, panico e un drammatico sfogo che commuove i social.

Mentre il mondo di Amici è stato recentemente scosso dalla decisione di Malgioglio, una tragedia ben più grande ha travolto la vita di uno dei suoi protagonisti più amati. Durante una serata a Monreale, una sparatoria improvvisa ha lasciato dietro di sé tre morti e due feriti. Presente sul luogo, ha vissuto in prima persona l’incubo, affidando poi ai social il suo drammatico sfogo.

“Colpi di pistola a raffica, sangue”: il racconto della star di Amici

La notte di sabato a Monreale si è trasformata in un incubo quando un 19enne, dopo una lite ha estratto una pistola e aperto il fuoco contro un gruppo di giovani. A perdere la vita sono stati Salvo, Andrea e Massimo, rispettivamente di 23 e 26 anni, mentre altri due sono rimasti feriti.

Samuele Segreto, ex allievo di Amici 22, era presente e ha raccontato, come riportato da Novella2000, il dramma vissuto. “Non riesco a pensare ad altro, i colpi di pistola a raffica, il sangue, i miei amici che scappavano piangendo, motori buttati a terra, ragazzi che cadevano in preda al panico, ragazze inermi che tremavano (…)”, ha commentato.

Ha, inoltre, descritto Monreale come una città sicura, dove la violenza non aveva mai messo radici: “Forse siete stati abituati nei vostri quartieri alla violenza, alla criminalità e per voi è normale girare con le pistole, ma a casa mia no, casa mia era un posto sicuro, il più sicuro del mondo, dove questo era il periodo più atteso per tutti noi“.

Il suo messaggio è stato un misto di dolore, rabbia e incredulità per quanto accaduto: “Proteggeteci da lassù, angeli belli. Ho finito le lacrime, sembra di vivere il peggiore degli incubi. Che giustizia sia fatta. Vivrete sempre nei nostri cuori“.

La rabbia e il messaggio di cordoglio

Samuele Segreto non ha risparmiato parole dure contro chi ha compiuto la strage. “Siete solo delle merde, avete portato via tre ragazzi a famiglie, fidanzati, nipoti, ragazzi con sogni, non come voi che nella merda nascete e nella merda rimanete“, ha scritto.

In un ultimo, commosso pensiero, ha espresso tutto il suo cordoglio per le vittime. “Sarete nei nostri cuori per sempre, alle vostre famiglie rivolgo la mia vicinanza, il tempo curerà le ferite che non saranno mai rimarginate perché un figlio che esce per divertirsi a 20 anni non può e non deve fare questa fine“, conclude.