Michelle Hunziker ha confermato che condurrà solamente la finale dell’Eurovision. Il motivo? I fitti impegni di Striscia Notizia.

Michelle Hunziker è tornata a parlare della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest di Basilea in veste di conduttrice. Per l’occasione ha rivelato che non presenterà il festival in tutta la sua durata, ma che sarà presente soltanto per la puntata finale di sabato. Scopriamo il motivo.

La dichiarazione di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha voluto spiegare meglio quali siano le motivazioni che l’hanno portata a condurre solamente la serata finale dell’Eurovision Song Contest di Basilea. Pare infatti che la sua mancata partecipazione alle gare previste durante la settimana sia dovuta agli impegni presi con Mediaset. Nello specifico, Michelle Hunziker ha fatto chiarezza rispondendo ad alcune domande su Instagram. Stando a quanto riportato dalla conduttrice, la causa sono i fitti impegni con Striscia la Notizia, programma che conduce in compagnia dell’amico e collega Gerry Scotti. Di seguito le parole di Michelle:

“Essendo in onda tutti i giorni con Striscia fino al 10 giugno, durante la settimana non potevo andare contro noi stessi. Mi è stato concesso al sabato per la finale e sono molto grata per questa cosa. Riesco comunque a vivere questa bellissima avventura conducendo la finale“. Michelle Hunziker

Ecco chi condurrà l’Eurovision Song Contest 2025

In ogni caso, la conduzione dell’Eurovision Song Contesto 2025 non rimarrà scoperta. Infatti, accanto a Michelle Hunziker ci saranno due conduttrici: Hazel Brugger e Sandra Studer. Entrambe di origini svizzere, sono rispettivamente una presentatrice e una cantante.

Nello specifico, Hazel Brugger è una celebre conduttrice che ha saputo conquistare il pubblico grazie al programma heute-show, trasmesso su ZDF; inoltre, nel 2017 ha vinto il premio Salzburger Stier riservato agli artisti di cabaret. Per quanto riguarda Sandra Studer, si tratta di una cantante che ha rappresentato la Svizzera durante l’Eurovision Song Contest 1991.