Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez, era in cucina con la nonna: nel video pubblicato su Instagram, la piccola parla in spagnolo.

Luna Marì è la figlia di Belen Rodriguez e l’ex compagno Antonino Spinalbese. Nata nel luglio del 2021, la piccola ha passato alcune ore dello scorso weekend in compagnia dei nonni Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, genitori di Belen. Per l’occasione, nonna e nipote si sono cimentate in cucina nella preparazione dei biscotti, immortalando il momento su Instagram.

È proprio qui che i fan hanno notato che Luna Marì sa parlare correttamente lo spagnolo, dettaglio che ha reso fiera anche mamma Belen. Il video.

Luna Marì in cucina con nonna Veronica

Il video con la preparazione dei biscotti è stato pubblicato da Veronica Cozzani sul suo profilo Instagram. Nel filmato si vede la bambina alle prese con la ricetta: nello specifico, la piccola è in compagnia della nonna mentre mischiano i vari ingredienti, preparano l’impasto e poi lo stendono col matterello. Arriva dunque il momento forse più divertente per Luna: tagliare la frolla con le formine. Ed ecco dunque dei dolcissimi biscotti a forma di cuore, casa e stella.

Il video ha commosso i fan, i quali hanno notato che Luna Marì sa parlare due lingue, l’italiano e lo spagnolo. Infatti, come si può sentire, nonna Veronica le parla in spagnolo e Luna riesce a risponderle usando entrambe gli idiomi, alternandoli.

Il commento di Belen Rodriguez e dei fan

Il video ha raccolto una pioggia di like e di commenti. Gli utenti di Instagram si sono infatti emozionati nel vedere la dolcissima scena e in molti hanno deciso di scrivere un piccolo pensiero: “Brava Luna!“, ha scritto un fan, “Ma è bravissima questa meravigliosa bimba“, ha aggiunto un altro.