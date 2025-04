Flavio Briatore ha mosso pesanti critiche contro la scelta del Vaticano di permettere di scattare fotografie alla salma di Papa Francesco.

Il 26 aprile 2025 si sono tenuti i funerali di Papa Francesco, venuto a mancare lo scorso 21 aprile. I giorni precedenti la sepoltura hanno visto una grande folla di fedeli che senza interruzioni sono andati a fare un ultimo saluto al Papa. La salma del Santo Padre, infatti è stata visibile per diversi giorni, ma è proprio in questa occasione che diverse persone hanno deciso di fotografarla e di farsi selfie davanti alla bara.

Un gesto che ha suscitato non poche polemiche, tant’è vero che lo stesso Flavio Briatore ha deciso di dire la sua. L’imprenditore, infatti, ha criticato sia i gesti dei visitatori, sia la scelta del Vaticano di permettere di scattare fotografie.

Flavio Briatore – www.donnaglamour.it

La dura critica di Flavio Briatore

Flavio Briatore ha deciso di esprimere il proprio punto di vista nei confronti di chi ha fatto le fotografie e nella scelta del Vaticano di consentire ciò. L’imprenditore, furioso, ha pubblicato un video sul proprio account Instagram dove ha manifestato tutta la sua disapprovazione. Di seguito le sue parole:

“Ma secondo voi fare i selfie, autorizzare la gente che va a dare l’ultimo saluto al Papa e che si fanno i selfie cercando di fotografare la cassa dove riposa Bergoglio… Secondo voi che razza di persone autorizzano che la gente entri in chiesa e si facciano selfie in una situazione del genere, invece di fare una preghiera?” ha esordito Briatore.

L’imprenditore ha poi concluso: “Era come essere al circo… Io non so chi gestisce la sicurezza del Vaticano, però era una roba incivile quella che stiamo vedendo“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

I commenti dei fan alla critica di Flavio Briatore

Sotto il video di Briatore non sono mancati molteplici commenti da parte degli utenti di Instagram. La maggior parte si sono dimostrati dalla parte dell’imprenditore, condividendo il suo punto di vista e complimentandosi con lui per le parole pronunciate. “Quanta verità“, commenta un fan, “Bravo Falvio“, scrive un altro utente.

Commenti che sono la dimostrazione di quanto tantissime persone non abbiano apprezzato i selfie postati in rete da diversi fedeli, come per esempio la foto (poi rimossa) pubblicata da Nathaly Caldonazzo.