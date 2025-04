La nota showgirl Nathaly Caldonazzo ha reso omaggio a Papa Francesco ma ha fatto discutere per una foto cancellata e poi rimossa.

Tra le migliaia di persone che si sono recate a rendere omaggio a Papa Francesco, venuto a mancare all’età di 88 anni lunedì 21 aprile 2025, ha fatto discutere la presenza di Nathaly Caldonazzo. L’attrice e showgirl ha, infatti, pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto della salma del Pontefice, scattata durante la camera ardente, generando grosse polemiche.

Nathaly Caldonazzo e la foto accanto alla salma del Papa

Sono stati tanti i personaggi anche dello spettacolo che hanno voluto rendere omaggio a Papa Francesco in queste ore dopo la sua morte. Tra questi anche Nathaly Caldonazzo che, però, ha scelto un modo molto discusso per far sentire il proprio calore al compianto Pontefice. Come sottolineato anche da diversi media come Today e Tpi, la donna, infatti, ha scattato, e poi condiviso, una foto accanto alla salma di Bergoglio.

Il cardinale Pietro Parolin partecipa in preghiera al rito per la dichiarazione ufficiale della morte di Papa Francesco – www.donnaglamour.it

L’immagine condivisa ritraeva appunto la bara aperta con il corpo di Papa Bergoglio, accompagnata dalla frase: “Un saluto da vicino. Ciao Papà Papa Francesco R.i.p”. Il gesto, che voleva forse essere un omaggio personale, ha però suscitato grande indignazione da parte degli utenti, scatenando una pioggia di critiche per l’apparente mancanza di rispetto mostrata in un momento di lutto così profondo.

Le reazioni e il post rimosso

Molti followers hanno espresso il loro disappunto sotto al post, giudicando inappropriata e di cattivo gusto la scelta di condividere una foto tanto intima. “Sei andata vicino a Lui con il pensiero di fare la foto? Ma vi rendete conto delle vostre azioni? Senza parole. Rispetto zero”, ha commentato un utente. Un altro ha scritto: “Capisco le testate giornalistiche, ma andare a far visita a Papa Francesco, fare una foto e postarla è davvero di una bassezza unica”.

Numerosi altri commenti hanno evidenziato come il gesto sembri motivato più dal desiderio di visibilità che da una reale volontà di commemorazione. Di fronte alla valanga di reazioni negative, la Caldonazzo ha preferito non replicare pubblicamente, ma ha comunque deciso di eliminare il post dal suo profilo. La scelta di rimuovere la foto sembra essere un tentativo di spegnere le polemiche, anche se, ormai, il “danno” è stato fatto.