Spesso discussa per la sua ironia, Luciana Littizzetto ha condiviso la propria esperienza su un argomento molto importante.

Dopo i problemi di salute avuti, Luciana Littizzetto è tornata protagonista in tv a ‘Che Tempo Che Fa’ regalando sorrisi con i suoi interventi e le sue letterine. Ora, invece, la comica ha vestito panni inediti parlando di un argomento molto delicato e decisamente importante: la donazione degli organi, un qualcosa che spesso viene sottovalutato ma che, in realtà, può salvare la vita delle persone.

Luciana Littizzetto e la donazione degli organi

Luciana Littizzetto è testimonial della campagna per sensibilizzare le persone alla donazione degli organi che sta andando avanti nelle anagrafi cittadine. La comica, spesso al centro dell’attenzione per la sua ironia e il suo ruolo in tv, ha deciso di raccontare alcuni aspetti molto serie relativi a tale argomento prendendo spunto anche da situazioni vissute in prima persona.

“Molte persone dicono ‘ci penso, non è una priorità in questo momento’, invece è una grandissima priorità, puoi salvare una vita. In un mondo sempre più egoista, questa è generosità che non costa niente. Anche il Papa si è espresso più volte a favore”, ha detto la Littizzetto, come riportato dal Corriere della Sera.

L’esperienza con la sua amica

La comica, come anticipato, è testimonial della campagna della Città di Torino e delle associazioni, diffusa anche attraverso dei video nelle anagrafi. In questo senso la Littizzetto ha raccontato come abbia deciso di unirsi a questo tema: “Tutto è iniziato perché ho un’amica che è stata trapiantata di fegato e ho passato con lei il lungo tempo della lista d’attesa”.

“Quando è finalmente successo e lei è stata bene, ci siamo dette ‘adesso facciamo insieme questo cammino di divulgazione’. È un atto gratuito, la religione te lo consente, è tutto molto più semplice di quanto pensiamo e tu ti prendi la responsabilità in vita di questa scelta, non la lasci ad altri, che è un peso che non si meritano. Tanto siamo morti”.