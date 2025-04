Grande Fratello, bufera dopo la cena tra ex gieffini: il gesto di Shaila

Una cena tra ex concorrenti del Grande Fratello ha generato un vero e proprio caos tra telespettatori e alcuni gieffini. Cosa è successo.

Al netto del gesto di pace andato in scena tra Shaila e Zeudi dopo la fine del Grande Fratello, le vicende degli ex concorrenti del reality continuano ad essere di grande interesse per il pubblico. Sui social, infatti, nelle ultime ore si è scatenato un vero e proprio caso che ha coinvolto ancora la Gatta ma anche Chiara, Alfonso e Lorenzo Spolverato…

La cena tra ex gieffini del Grande Fratello

Anche dopo la fine del GF, alcuni ex concorrenti stanno continuando a far parlare di sé. Nelle ultime ore, sui social è stato possibile vedere alcuni di loro protagonisti di una cena speciale. Nello specifico a ritrovarsi dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia sono stati Chiara, Alfonso e Lorenzo. Tre nomi che hanno causato tante reazioni.

Shaila Gatta – www.donnaglamour.it

A dare nell’occhio è stata soprattutto la presenza di Lorenzo insieme a Chiara che sembrava essere molto vicina, se non proprio amica, di Shaila con cui Spolverato si è di recente lasciato. Inoltre, anche il rapporto tra Lorenzo e Alfonso, almeno per quanto si era visto al GF, non sembrava essere ottimale.

Il gesto di Shaila e la spiegazione di Spolverato

In questo quadro, la cena degli ex gieffini ha scatenato i social con l’immediato gesto di Shaila che avrebbe smesso di seguire Chiara, presumibilmente perché “tradita” dalla presenza alla cena di Lorenzo.

A voler chiarire la situazione, ci ha poi pensato lo stesso Spolverato che ha precisato di non essere stato a conoscenza della presenza dei due ex gieffini alla cena prima di esserseli trovati davanti: “Vedo che state parlando tanto della situazione di Chiara e Alfonso… Io in realtà non me li aspettavo, non lo sapevo ed è stata una sorpresa, tanto che quando sono arrivato mi hanno detto che ci sarebbero stati anche loro”.

Spolverato ha anche aggiunto: “Ancora non abbiamo avuto modo di parlare, hanno anche loro voglia di dirmi tante cose però ancora non c’è stata la possibilità. Se mai ci fosse la possibilità ovviamente io vi tengo aggiornati su tutto […]. Me li sono trovati qui”, ha aggiunto. Ad ogni modo, alla fine, i tre sembrano essersi divertiti, al netto delle tante critiche e dei tanti commenti ricevuti sulla cena.