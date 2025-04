Rebus ad Amici con alcune insinuazioni dei fan che hanno parlato di una presunta censura per la relazione tra due allieve.

Non solo le indiscrezioni sulle squadre che cambiano al Serale di Amici. Il talent è stato oggetto di tante voci anche a proposito di alcune questioni “private” legate ai rapporti tra allievi. Nel dettaglio su Senza Cri e Antonia. Le due ragazze, a quanto pare, avrebbero un feeling speciale non ancora ben precisato e alcuni utenti avrebbero ipotizzato persino una censura della loro relazione da parte della regia. La cantante, da poco uscita, ha voluto spiegare bene tutto.

Amici, storia tra Senza Cri e Antonio?

Da tempo nella scuola di Amici sono nate diverse coppie tra gli allievi e oltre a quelle note ce ne sarebbe stata una rimasta “nascosta” fino all’ultimo. Stiamo parlando di quella formata da Senza Cri e Antonia che stanno facendo parlare in queste ultime ore per alcuni messaggi che la prima ha pubblicato in riferimento alla seconda.

Proprio l’artista, eliminata di recente dal Serale, aveva pubblicato sulle sue stories Instagram un cuore bianco e altri messaggi che hanno fatto pensare appunto ad una relazione o, comunque, ad un feeling speciale tra loro.

Questa situazione ha quindi portato i fan del programma a ipotizzare alcune situazioni non troppo lineari visto che sul rapporto tra le due giovani non è mai stato mandato in onda nulla.

Caso censura: parla Senza Cri

Alcuni utenti del web e telespettatori di Amici hanno fatto riferimento sui social ad una presunta censura da parte della produzione alla storia tra Senza Cri e Antonia ricevendo, però, adesso una secca risposta della ragazza appena eliminata dal programma. L’artista ha spiegato in un messaggio social: “

Insomma, nessuna censura, ma una scelta personale. Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. Le produzione di Amici non ha mai censurato nulla. Tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione”.