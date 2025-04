Rumors esplosivi su Stefano De Martino e una dama già accostata in passato al giovane conduttore ed ex ballerino. Cosa filtra.

Qualche tempo fa si erano scatenati i rumors relativi ad una presunta crisi di coppia tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Voci che, solo in parte, erano state smentite dalla modella e attrice ma che oggi diventano nuovamente attuali e che vorrebbero in qualche modo coinvolto pure Stefano De Martino, già accostato in passato alla donna.

Rocio e Bova in crisi?

Da alcune settimane i rumors di crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono fatti sempre più insistenti. Alcuni media aveva parlato di coppia “separata in casa” e alle prese con un momento negativo. In parte, la donna aveva provato a smentire tutto ma, va detto, senza ottenere grandi risultati. Lei stessa aveva poi detto: “Se sei una persona troppo normale, litighi con il tuo fidanzato”.

Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

Inoltre, durante la trasmissione di Alessia Marcuzzi, ‘Obbligo o verità’, Rocio aveva anche aggiunto: “Vai a prendere i bambini a scuola, per loro (i giornali ndr) è noioso. Devono creare intorno alla normalità un qualcosa di gigante che non è la verità“.

La voce su Stefano De Martino: “Colpo di fulmine”

In questa ottica, tra i media che per primi avevano parlato della Morales c’era stato Diva e Donna che in queste ore è tornato alla carica con una prima pagina che vede la donna protagonista. In questo caso accostata a… Stefano De Martino.

Senza giri di parole, il magazine ha scritto: “Stefano e Rocio: colpo di fulmine“. E ancora nella sua prima pagina: “La Munoz Morales, in crisi con Raoul Bova, sarebbe vicina al sex symbol della Rai”. Parle che fanno eco, come detto, a voci precedenti ma che, a quanto pare, sarebbero tornate ad essere attualissime. Quale sarà la verità?