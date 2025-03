Rocio Munoz Morales: spunta una voce su Stefano De Martino

La presunta crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova e la nuova voce che riguarderebbe anche Stefano De Martino. Cosa sappiamo.

Si susseguono con insistenza le voci di crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova dati per “separati in casa”. La coppia si trova al centro di tantissime indiscrezioni che vorrebbero soprattutto la donna accostata a diversi personaggi, più o meno noti. Dopo la replica su una foto in compagnia di un “cavaliere segreto”, ecco un’altra voce che coinvolge anche Stefano De Martino.

La presunta crisi tra Bova e Rocio Munoz Morales

Come anticipato, sono settimane di voci, indiscrezioni e rumors mai confermati che riguardano Raoul Bova e la sua relazione con Rocio Munoz Morales. La coppia, che anche di recente sarebbe stata avvistata intenta a trascorrere un bel pomeriggio in famiglia, non ha mai risposto veramente a questa situazione dando modo ai media di “sparlare”.

In modo particolare, Bova e la Morales sono prima stati dati per “separati in casa” e successivamente sarebbe persino spuntato un “cavaliere segreto” sul quale, in questo caso, la stessa Rocio ha voluto fare chiarezza spiegando si trattasse di una carissimo amico di vecchia data. Ora, però, ecco una novità. In mezzo a tutte queste voci, ce ne sarebbe una su Stefano De Martino.

La voce su Stefano De Martino “vicino” a Rocio

A fare un po’ il punto sulla presunta crisi tra Bova e la Morales è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter destinata agli abbonati. L’esperto di gossip e conduttore radiofonico ha detto la sua sulla vicenda andando a sottolineare come, al netto delle tantissime voci, Raoul e la bella Rocio non abbiano mai veramente negato o smentito la crisi. In questo senso ci sarebbe, quindi, una sorta di conferma della situazione delicata.

Inoltre, Parpiglia ha voluto far notare come Rocio sarebbe molto vicina a Stefano De Martino. Pare, infatti, che l’attrice avrebbe deciso di cambiare l’agenzia di management da cui è sempre stata seguita per entrare in quella dove si trova “proprio Stefano De Martino, con il quale Rocio avrebbe sviluppato un rapporto particolarmente stretto“. Tale affermazione, è stata anche raccontata da Parpiglia con alcuni dettagli, nello specifico dei like sospetti lasciati su Instagram. Cosa ci sarà di vero? Staremo a vedere.