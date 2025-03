Rocio Munoz Morales con un “cavaliere segreto”: lei sbotta e spiega tutto

Le voci di crisi con Raoul Bova e una nuova paparazzata: Rocio Munoz Morales non ci sta e sbotta contro la stampa.

Non si placano le voci di crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. I due erano stati dati per “separati in casa” e, nelle scorse ore, la donna è stata persino paparazzata con un “cavaliere segreto” dai fotografi di Diva e Donna. Ma come stanno le cose? La modella e attrice ha deciso di rompere il silenzio una volta per tutte.

Rocio Munoz Morales: la crisi con Bova e la paparazzata

Cosa sta succedendo davvero nella vita di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales? Chi lo sa. Ma le voci di crisi tra i due, come detto, non si placano. Dopo alcune indiscrezioni non confermate uscite a proposito della loro relazione ormai giunta al termine, ecco che la donna è stata paparazzata con un uomo misterioso dai fotografi di Diva e Donna.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

Il settimanale, senza giri di parole, e con tanto di foto pubblicata nell’ultimo numero, ha messo in evidenza come la Morales si trovasse in compagnia di un “cavaliere segreto”. Anche sui social, Diva e Donna ha scritto: “Mentre le voci di crisi con il compagno Raoul Bova si fanno più insistenti ecco l’attrice con un uomo misterioso: camminano per Roma e i loro gesti sembrano rivelare una certa intesa. Tutte le immagini le trovate in esclusiva sul numero di Diva e donna in edicola questa settimana”.

La replica alle voci sul suo conto

Peccato che questa ultima paparazzata abbia generato una forte replica da parte della diretta interessata. Infatti, Rocio ha smentito ogni cosa e se l’è presa con il media: “Il mio amico da più di 20 anni Giuseppe Di Bella (quasi parte della mia famiglia) e sua zia. Super felici davanti al teatro Manzoni dopo aver assistito al mio spettacolo ‘Il cappotto Di Janis'”, ha detto nelle stories Instagram la Morales. Uno sfogo molto chiaro per provare a mettere un freno ai gossip sul suo conto e su quello di Bova.