L’emozione di Antonella Clerici a sette anni dalla morte di Fabrizio Frizzi: il video

Sette anni fa ci lasciava Fabrizio Frizzi: Antonella Clerici, sua grande amica, l’ho ricordato in modo emozionante a ‘È sempre Mezzogiorno’.

Non solo momenti di svago e gioia a ‘È sempre Mezzogiorno’ con Antonella Clerici. Infatti, nella giornata odierna, in occasione dei sette anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, la conduttrice Rai, molto amica del compianto presentatore, ha deciso di omaggiarlo con alcune parole davvero commosse che hanno emozionato il pubblico in studio e in casa.

Il legame tra Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi

Non solo un rapporto cordiale come colleghi. Tra Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi si era creata una vera e profonda amicizia. Dopo la scomparsa del conduttore, infatti, la donna non ha mai perso occasione per ricordarlo con piacere, sia come professionista sia come uomo. In diverse interviste ma anche in alcune trasmissioni, la donna non ha mai fatto mistero dell’affetto che provava per il compianto volto tv.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

Anche di recente, per esempio, in occasione di Sanremo 2025, la Clerici e Carlo Conti, anche lui grande amico di Frizzi, avevano omaggiato il presentatore dando vita ad un breve momento molto sentito che aveva fatto emozionare non solo loro in primis, ma anche tutto il pubblico a casa e presente all’Ariston per la kermesse musicale.

Il ricordo della Clerici in tv

Oggi, a sette anni dalla scomparsa di Frizzi, ecco la Clerici tornare a ricordare l’amico durante la puntata di ‘È sempre Mezzogiorno‘. “Lo sapete che cerco sempre di ricordarlo. E lo faccio per il compleanno come nel giorno della sua scomparsa. Il 26 marzo di sette anni fa, lui ci lasciava. […] Per una persona che fa questo mestiere è sempre importante essere ricordati ed essere ricordati sempre. Sempre nel mio cuore. Oggi, il primo messaggio che ho ricevuto è stato quello di Carlo Conti. Oggi volevo ricordarlo”.