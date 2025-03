La confessione di Zeudi Di Palma: quanto guadagna al mese come modella

Al Grande Fratello è stato tempo di confidenze per Zeudi Di Palma che ha raccontato quanto guadagni al mese come modella.

Il Grande Fratello sta per giungere alla sua conclusione ma è ancora tempo di sorprese. Infatti, Zeudi Di Palma, dopo aver parlato e fatto una sorta di coming out, è tornata a raccontare qualcosa di sé ma sotto l’aspetto professionale. La ragazza, ex Miss Italia, ha svelato a quanto ammontino i suoi guadagni per il lavoro da modella.

Zeudi Di Palma, il coming out al Grande Fratello

Tra le protagoniste del Grande Fratello di questa edizione c’è stata, senza ombra di dubbio, anche Zeudi Di Palma. L’ex Miss ha fatto parlare per diverse dinamiche che si sono create con altri concorrenti soprattutto dal punto di vista delle relazioni. La ragazza, infatti, affascinata sia da Javier che da Helena ma non solo, aveva parlato della sua sessualità.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Durante una delle puntate del GF di qualche settimana fa, la Di Palma aveva raccontato il rapporto con la propria sessualità: “Sono bisessuale“, erano state le sue parole. “Vivo la vita e non mi interessa del giudizio delle persone”. La stessa Zeudi aveva anche raccontato anche in che modo era riuscita a parlare di questo argomento in famiglia dopo una delusione in amore con un ragazzo.

I guadagni mensili come modella

Adesso, invece, l’ex MIss ha affrontato nella Casa un’altra tematica piuttosto interessante, quella dei suoi guadagni come modella. “Io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo”, ha detto parlando con Chiara. In questa ottica Zeudi ha spiegato di poter arrivare ad un compenso di 2000 euro al mese mentre altri anche zero.

“Molti pensano chissà cosa, ma io faccio la fotomodella. In media io prendo 500 euro al mese. Per questo io sto cercando di strutturarmi per un lavoro classico, a prescindere da questo mondo che è molto precario. Credo che questo programma ci possa dare una mano, ma non siamo arrivate”. In questo senso l’ex Miss ha aggiunto: “Dopo il Grande Fratello arriveranno momenti migliori, ma non sono un’ingenua, quella luce dopo due o tre mesi si spegne. È una vetrina in generale per fare qualcosa dopo, se ti impegni […]”.