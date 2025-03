La nuotatrice ha deciso di ampliare la propria collezione di tatuaggi. Il nuovo arrivato rappresenta i suoi cagnolini.

La campionessa olimpica, Federica Pellegrini è da sempre un’appassionata di tatuaggi. Si dice infatti che ne abbia più di dieci, tutti collezionati nel corso del tempo. Di recente, come riportato da Today, ha però deciso di ampliare la raccolta: ecco le foto.

“Ohana significa famiglia”: il significato del nuovo tatuaggio

Federica Pellegrini è mamma di Matilde da ormai un anno, ma prima che lo diventasse il suo cuore era tutto per i suoi quattro cani. Vanessa, Rocky e Bianca sono infatti i bulldog francesi di casa Pellegrini-Giunta.

La nuotatrice è legatissima a loro, tant’è vero che spesso pubblica loro foto sul suo account Instagram. E’ proprio dall’amore verso i suoi bulldog che l’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha tratto ispirazione per il suo nuovo tatuaggio (o meglio, tatuaggi). La campionessa ha deciso infatti di farsi tatuare i musetti dei suoi amici a quattro zampe e per farlo si è rivolta a una tatuatrice specializzata in ritratti dal vero.

Il risultato è sorprendente: posizionati sull’avambraccio sinistro, i quattro cuccioli sono uno sotto l’altro, un modo per Federica di poterli portare sempre con sé.

La nuotatrice ha documentato tutto attraverso un post sul suo profilo Instagram, dove oltre al tatuaggio compaiono anche le foto dei suoi cani da cui è stata presa ispirazione. In accompagnamento una didascalia che recita: “Ohana significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato“, celebre citazione di “Lilo & Stitch”, amatissimo film Disney. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La stessa tatuatrice ha deciso di condividere sul suo profilo la creazione, aggiunge il sito Today, dedicando un post alla stessa Federica con tanto di ringraziamenti.

La famiglia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini sta attraversando un periodo felice della sua vita. Dopo la fine della relazione con l’ex nuotatore Filippo Magnini a causa dei tradimenti di lui, la Pellegrini ha intrapreso una storia d’amore con Matteo Giunta.

La coppia si è sposata a Venezia nell’estate del 2022 e il 3 gennaio 2024 sono diventati genitori della piccola Matilde. Dalle diverse immagini su Instagram e le dichiarazioni sembrano essere molto affiatati.