Boss in incognito: come partecipare e quanto durano le registrazioni

Avete un’azienda e volete mettere alla prova voi stessi e i vostri dipendenti con il programma Boss in incognito? Ecco come partecipare.

In onda dal 2014 su Rai2, Boss in incognito continua a riscuotere consensi. Anche se gli ascolti sono leggermente scesi rispetto all’inizio, il docureality resta un esperimento sociale molto interessante. Scopriamo come partecipare e inoltrare la propria candidatura.

Boss in incognito: come partecipare al docureality?

Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, Boss in incognito è la versione nostrana del format britannico Undercover Boss. Dall’anno del lancio in Italia, il 2014, a oggi, diversi conduttori si sono alternati alla guida dell’esperimento sociale: da Costantino della Gherardesca a a Flavio Insinna, passando per Nicola Savino, Gabriele Corsi, Max Giusti ed Elettra Lamborghini. Al centro della scena, però, non ci sono loro, ma imprenditori e dipendenti del Belpaese. Se volete mettervi alla prova e partecipare al docureality, sappiate che potete fare richiesta solo se titolari.

Generalmente è la produzione di Boss in incognito a contattare le aziende, ma questo non esclude il contrario. Ad esprimere il consenso per prendere parte all’esperimento, però, devono essere sempre i proprietari dell’impresa. Questo significa che i dipendenti non possono inoltrare la domanda. La selezione avviene tramite i canali di Rai.it ed Endemolshine.it, nelle apposite sezioni relative ai casting.

Dove si registra Boss in incognito?

Boss in incognito, essendo un docureality che si svolge all’interno delle aziende partecipanti, non si registra in una location fissa. Pertanto, le registrazioni, della durata di una settimana circa, si svolgono direttamente negli stabilimenti e negli uffici delle imprese selezionate. Pensiamo, ad esempio, a Fiasconaro, situata a Castelbuono, in provincia di Palermo, che ha preso parte all’edizione del 2026, oppure alla Gran Sasso, a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, protagonista nel 2017.

Ricordiamo che i dipendenti non sanno di partecipare a Boss in incognito, ma credono di star prendendo parte a un documentario sul mondo del lavoro.