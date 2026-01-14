La concorrente Angelica avrebbe dovuto giocare con il nonno scomparso, e l’emozione è stata così intensa da toccare anche Stefano De Martino.

Nella puntata di ieri, martedì 13 gennaio, la concorrente Angelica ha toccato il cuore del pubblico di Affari Tuoi con un momento particolarmente emozionante. Accanto a lei c’era il fidanzato e futuro sposo Filippo, ma al suo fianco avrebbe voluto avere anche il nonno recentemente scomparso. L’intensità del ricordo ha commosso anche Stefano De Martino.

La storia di Angelica

Angelica avrebbe dovuto giocare proprio insieme a suo nonno, un momento che però non si è potuto realizzare per via della sua scomparsa.

Come riportato su Fanpage, è la concorrente stessa a raccontare il forte legame con il nonno, grande appassionato del programma: “Lui era un super appassionato di Affari Tuoi, lo guardavamo insieme tutte le sere. E quindi è qui con noi, speriamo che ci aiuti. Non si perdeva una puntata e se andava in onda qualcos’altro si arrabbiava tantissimo”.

Angelica ha persino raccontato di aver un tatuaggio dedicato a lui: il numero 17, perchè è il pacco che il nonno le consigliava di scegliere.

La commozione di Stefano De Martino

Stefano De Martino, profondamente toccato dalla storia di Angelica, si è lasciato travolgere dall’emozione al punto da voler dedicare l’intera puntata alla memoria del nonno della concorrente. Prima di aprire l’ultimo pacco, ha pronunciato un discorso che è subito diventato virale sui social: “Nella vita si muore anche quando qualcuno smette di ricordare il nostro nome. Con questa partita l’abbiamo celebrato e gliela dedichiamo“.

Poco dopo, è accaduto qualcos’altro sempre profondamene emozionante: nel pacco numero 17, quello desiderato dal nonno di Angelica e che lei aveva scelto prima di accettare l’offerta da 55mila euro, si trovavano proprio i 300.000 euro.