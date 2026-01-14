Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono da poco diventati genitori della piccola Beatrice. La prima uscita di famiglia racchiusa in pochi scatti dal settimanale Chi.

Un nuovo capitolo si aggiunge al libro della vita di Anna Tatangelo. La cantante laziale è infatti diventata nuovamente madre in quanto nei primi giorni del 2026 è venuta alla luce Beatrice. Il lieto evento si è verificato il 3 gennaio, portando una gioia immensa nella vita della cantautrice e in quella del compagno Giacomo Buttaroni. Ecco, come riportato dal settimanale Chi, la prima uscita di famiglia.

Anna Tatangelo

Fiocco rosa per Anna Tatangelo: è nata Beatrice

Il 3 gennaio 2026 rappresenterà per sempre una data indimenticabile per Anna Tatangelo. All’inizio del nuovo anno, infatti, la donna ha dato la luce, la sua seconda figlia, Beatrice, nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. Anna è già madre di un altro figlio, Andrea, nato dalla sua precedente relazione con il cantante Gigi D’Alessio.

Anna aveva annunciato la sua gravidanza nel 2024, anche se non aveva mai parlato pubblicamente nella sua nuova storia d’amore, mantenuta volontariamente lontana dai social. Da quello che sappiamo, Giacomo Buttaroni ha saputo portare una ventata d’aria nuova nella vita della cantante, la quale ha ritrovato la voglia di amare dopo la sua relazione più importante.

Prima uscita con la figlia Beatrice: un quadretto familiare di felicità

Anna Tatangelo ha più volte parlato della sua grande emozione a seguito di questa sua nuova maternità. Come riportato dal settimanale Chi, Giacomo, Anna e la piccola Beatrice sono stati paparazzati durante un’uscita familiare, nella quale era possibile evincere la grande gioia che li univa.

La coppia è stata fotografata con la piccola Beatrice tra le braccia della mamma dopo aver parcheggiato la vettura in zona Parioli. La prima uscita per la piccola ha avuto come obiettivo la visita del pediatra. Questa coppia sta sicuramente vivendo un momento molto intenso ed è per questo che ci sentiamo di condividere con loro questa grande felicità.