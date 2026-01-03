Anna Tatangelo ha partorito: primo figlio dal nuovo compagno Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo ha partorito il secondo figlio, il primo dal nuovo compagno Giacomo Buttaroni, al suo fianco da poco più di un anno.

Il grande momento è arrivato: Anna Tatangelo ha partorito. La cantante ha messo al mondo il secondo figlio, Beatrice, il primo dal nuovo compagno Giacomo Buttaroni. A distanza di quindici anni dalla nascita di Andrea, avuto da Gigi D’Alessio, si ritrova a stringere tra le braccia un altro frugoletto.

Anna Tatangelo ha partorito: l’annuncio

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. Nelle scorse ore, la cantante ha partorito Beatrice il primo figlio frutto dell’amore che la lega al nuovo compagno Giacomo Buttaroni. La notizia è arrivata dall’Adnkronos ed è stata confermata dalla Storia su Instagram del fratello della cantante, Maurizio: “Auguri amore di zio bellissima“. Soltanto qualche mese fa, sorprendendo tutti, aveva annunciato di essere in dolce attesa.

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande“: così la Tatangelo annunciava su Instagram la gravidanza. Nessuno si aspettava una notizia simile, visto che l’identità del compagno era top secret e tanti non sapevano nemmeno che avesse un nuovo partner.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni: la storia d’amore

Adesso che Anna Tatangelo ha partorito, lei e Giacomo dovranno abituarsi a una nuova vita. Il primogenito di lei, Andrea, visto che ha già tanti altri fratelli dal papà Gigi D’Alessio, saprà sicuramente come comportarsi. La cantante e l’allenatore, invece, devono ancora imparare a conoscersi. Non dimentichiamo, infatti, che la gravidanza è arrivata dopo pochi mesi dal primo incontro.

In merito alla loro storia d’amore non si hanno molte informazioni. Le uniche news sono arrivate dal fratello della Tatangelo, nel corso di un’intervista al settimanale DiPiù Tv: “Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici. È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose“.