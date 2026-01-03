“Avete perso un bambino”: bufera su Raffaella Fico e Armando Izzo dopo il video di Capodanno

Dopo la perdita del bambino, Raffaella Fico e Armando Izzo tornano sui social con un video a Capodanno: esplode la polemica.

Dopo alcune settimane dalla notizia della perdita del bambino che Raffaella Fico portava in grembo, la showgirl è tornata a condividere un momento di vita privata sui social. Un post su Instagram, accompagnato dalla semplice frase “Buon inizio” e da un breve video insieme al compagno Armando Izzo, ha dato il via a un’ondata di commenti di critica…

Raffaella Fico e il post di Capodanno che scatena le polemiche

Nel video, pubblicato solo un giorno fa, Raffaella Fico e Armando Izzo si mostrano mentre ridono e ballano insieme per accogliere il 2026. Un momento di leggerezza che molti non hanno perdonato, giudicandolo fuori luogo dopo il tragico lutto annunciato appena due settimane prima.

“Dopo un lutto si può stare anche in privato, senza ostentare la felicità a Capodanno“, ha commentato un utente, ottenendo quasi 800 ‘mi piace’. E ancora: “Ha appena perso un bambino e ha il coraggio di festeggiare“, oppure “Dove trovi la voglia di festeggiare e ballare?“.

“Ma voi cosa ne dovete capire…”

A bilanciare le critiche, non sono mancati commenti pieni di comprensione. Diversi utenti hanno difeso Raffaella Fico e Armando Izzo, sottolineando quanto sia ingiusto giudicare chi vive un dolore così intimo.

“Pronti a puntare il dito a due giovani ragazzi, non conoscete il loro vissuto e il loro animo, non fate i Leoni da tastiera!“, scrive qualcuno. Altri invitano a guardare oltre l’apparenza: “Non capite che dietro un ballo ci possa essere la voglia di non pensare per un po’ alla perdita. Ma voi cosa ne dovete capire?“.

Al momento, la coppia non hanno replicato pubblicamente alle critiche sotto al post, ma entrambi hanno messo alcuni ‘mi piace’ ai commenti di chi ha scelto di sostenerli.