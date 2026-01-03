Chanel Totti pubblica su Instagram tre foto da Amsterdam con un balaclava: i fan notano subito la somiglianza con mamma Ilary Blasi.

Chanel Totti, 18 anni e già regina dei social con oltre 666mila follower su Instagram, continua a far parlare di sé. Nella giornata del 2 gennaio 2026, ha pubblicato un post che ha attirato immediatamente l’attenzione degli utenti. Tre foto e un accessorio decisamente inusuale: il balaclava. Mentre non mancano le tensioni con papà Francesco Totti, la somiglianza con mamma Ilary Blasi è stata sottolineata da moltissimi fan nei commenti.

Chanel Totti ad Amsterdam con il balaclava: la nuova tendenza

Nelle immagini pubblicate da Amsterdam, Chanel Totti appare coperta da un balaclava, indumento nato in ambito militare ma oggi diventato una vera e propria tendenza fashion. Si tratta di un copricapo in tessuto, spesso lana, che avvolge testa e collo, lasciando scoperta solo una parte del viso.

Introdotto nel mondo della moda da alcune celebrità internazionali nel 2022 – come Kim Kardashian e Kanye West – questo accessorio sta ora riscuotendo un notevole successo anche tra i più giovani.

“Uguale alla mamma Ilary”: i commenti sotto al post

Chanel Totti indossa il balaclava con disinvoltura, durante i suoi giorni di relax nei Paesi Bassi, e i fan non hanno tardato a notare la sua somiglianza con mamma Ilary Blasi.

Nei commenti al post si leggono frasi come: “Assomiglia alla mamma“, “Sei bellissima, assomigli tanto alla tua mamma“, “Sembra Ilary“, “Uguale alla mamma, quanto ci somigli“, “Bellissima“.

Oltre agli elogi per la bellezza, non sono mancati i commenti più severi per la figlia di Francesco Totti. Alcuni utenti hanno criticato la ripetitività delle pose: “Sempre le stesse espressioni e pose, e siamo solo a questa età, che tristezza“. Altri hanno messo in dubbio la raffinatezza del look: “Eleganza e classe non pervenute“.