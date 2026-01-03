Vai al contenuto
“Uguale a Ilary Blasi”: spunta un dettaglio sorprendente nell’ultimo post della figlia Chanel

Ilary Blasi all’80ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2023

Chanel Totti pubblica su Instagram tre foto da Amsterdam con un balaclava: i fan notano subito la somiglianza con mamma Ilary Blasi.

Chanel Totti, 18 anni e già regina dei social con oltre 666mila follower su Instagram, continua a far parlare di sé. Nella giornata del 2 gennaio 2026, ha pubblicato un post che ha attirato immediatamente l’attenzione degli utenti. Tre foto e un accessorio decisamente inusuale: il balaclava. Mentre non mancano le tensioni con papà Francesco Totti, la somiglianza con mamma Ilary Blasi è stata sottolineata da moltissimi fan nei commenti.

la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel Totti

Chanel Totti ad Amsterdam con il balaclava: la nuova tendenza

Nelle immagini pubblicate da Amsterdam, Chanel Totti appare coperta da un balaclava, indumento nato in ambito militare ma oggi diventato una vera e propria tendenza fashion. Si tratta di un copricapo in tessuto, spesso lana, che avvolge testa e collo, lasciando scoperta solo una parte del viso.

Introdotto nel mondo della moda da alcune celebrità internazionali nel 2022 – come Kim Kardashian e Kanye West – questo accessorio sta ora riscuotendo un notevole successo anche tra i più giovani.

“Uguale alla mamma Ilary”: i commenti sotto al post

Chanel Totti indossa il balaclava con disinvoltura, durante i suoi giorni di relax nei Paesi Bassi, e i fan non hanno tardato a notare la sua somiglianza con mamma Ilary Blasi.

Nei commenti al post si leggono frasi come: “Assomiglia alla mamma“, “Sei bellissima, assomigli tanto alla tua mamma“, “Sembra Ilary“, “Uguale alla mamma, quanto ci somigli“, “Bellissima“.

Oltre agli elogi per la bellezza, non sono mancati i commenti più severi per la figlia di Francesco Totti. Alcuni utenti hanno criticato la ripetitività delle pose: “Sempre le stesse espressioni e pose, e siamo solo a questa età, che tristezza“. Altri hanno messo in dubbio la raffinatezza del look: “Eleganza e classe non pervenute“.

