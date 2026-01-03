Fuga di Capodanno alle Maldive per Belen Rodriguez: niente figli, niente sorella e genitori, ma una risposta social che ha commosso i fan.

Dopo il ritorno in TV per le feste di Natale, Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere il Capodanno lontano dal caos milanese, scegliendo le Maldive come rifugio. Ed è proprio sui social, dove è seguita da 10,4 milioni di persone, che la showgirl ha lasciato emergere un frammento autentico del suo stato d’animo attuale. Ecco, a seguire, la risposta della showgirl a un commento di un fan.

Come sta Belen Rodriguez: la “fuga” di Capodanno alle Maldive

Negli ultimi tempi, Belen Rodriguez ha vissuto momenti complessi: il litigio con la sorella Cecilia, seguito da un riavvicinamento recente; la gioia di diventare zia per la prima volta; ma anche la distanza sempre più evidente dall’ex marito Stefano De Martino.

A un evento di Vanity Fair, si era mostrata spaesata e confusa. Ma oggi, la stessa donna che sembrava persa, ha deciso di iniziare il nuovo anno con una “fuga” alle Maldive.

La risposta a un commento di un fan sui social

Nel post pubblicato su Instagram il 1° gennaio, Belen Rodriguez appare rilassata e sorridente alle Maldive, dove ha trascorso il Capodanno insieme all’amica di sempre Patrizia e ad altri affetti cari.

Non c’erano con lei i figli Santiago e Luna Marì, rimasti con i rispettivi padri, né la sorella Cecilia, in montagna con il marito Ignazio Moser e i genitori. Ma, forse proprio grazie a un Natale trascorso in famiglia, qualcosa dentro di lei è cambiato.

Tra i tanti commenti ricevuti sotto il post pubblicato su Instagram, un fan le ha scritto una semplice domanda: “Tornare a sorridere è stato bello?“. Una domanda apparentemente leggera, ma che ha trovato nella showgirl una risposta sincera e disarmante: “La verità? Sì“.