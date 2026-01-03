Polemica per Noemi: durante il concerto di Capodanno la cantante ‘rimprovera’ il tecnico luci. Sui social scoppia il caso.

La notte di Capodanno ad Agrigento avrebbe dovuto essere solo musica, festa e brindisi, ma l’esibizione di Noemi in piazza Stazione è finita al centro di una polemica social. Davanti a circa settemila persone arrivate da tutta la Sicilia, la cantante romana ha animato l’inizio del 2026, ma un problema tecnico con le luci e la sua reazione pubblica hanno scatenato una valanga di critiche. Le gaffe durante queste serate non sono una novità, basta chiedere a Mara Venier, ma stavolta è la cantante a trovarsi sotto accusa.

Noemi e il ‘rimprovero’ al tecnico delle luci a Capodanno

Durante la serata, a più riprese, le luci di scena non sono riuscite a seguire i movimenti di Noemi, che si muoveva sul palco mentre interagiva con il pubblico. Stanca dei continui problemi, la cantante ha preso la parola rivolgendosi direttamente al tecnico: “Mi piace molto questa atmosfera, ‘sto qua tu con il segui, purtroppo io mi muovo sul palco quindi mi devi seguire. Vado un pò di qua, vado un pò di là… basta stare un pò attenti e non mi perdi di vista.” Una frase che, seppur detta con tono apparentemente ironico, ha fatto storcere il naso a molti spettatori.

La pioggia di critiche online: il video

Sui social è partita immediatamente la polemica. Numerosi utenti hanno trovato il tono di Noemi fuori luogo e poco rispettoso nei confronti di un lavoratore che stava facendo il suo dovere in una serata complessa.

Tra i commenti più duri si leggono: “Simpatica come il mal di pancia“, “Arrogante“, e “Simpaticissima come un calcio nelle pa***”. La rete, ancora una volta, ha amplificato il malcontento, trasformando un momento di spettacolo in un caso mediatico.

Non sono mancate però le voci a favore della cantante, che ritengono la sua uscita tutt’altro che offensiva. Un utente scrive: “È inutile che andate a criticare Noemi, è stata più che educata“.

Ecco, a seguire, il video del ‘rimprovero’ condiviso su TikTok: